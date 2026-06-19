В каком состоянии сегодня "подкова" в Вите-Поштовой: видео

Как отмечают специалисты компании "Автомагистраль-Юг", ведущей строительство "подковы", в Украине для возведения прогоновых сооружений обычно используют сборные конструкции из железобетонных балок. Это – своего рода классика мостостроения.

А вот эстакада на одесской трассе под Киевом является полностью монолитной. Вместо привычной для таких сооружений геометрической прямолинейности здесь преобладают плавные закруглённые формы.

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Необычная конструкция – одна из четырёх "подковов" в Украине

Подобных транспортных развязок в Украине всего четыре: две расположены в Стоянке на трассе М-06 Киев – Чоп, еще две – на трассе М-05 Киев–Одесса. При этом сейчас достраивается только одна из них – в Вите-Почтовой.

Сам проект является технологически сложным, но именно такими сегодня являются современные инфраструктурные решения и инновации.

Для уменьшения толщины плиты и повышения долговечности конструкции применяется технология постнапряжения бетона.

Что уже сделано

Напомним, летом 2025 года был завершен первый этап строительства развязки в Вите-Почтовой – туннель и кольцевую развязку со стороны Боярки. Благодаря этому водители уже получили возможность безопасно совершать поворот и разворот в направлении Киева.

Осенью прошлого года заказчик одобрил реализацию второй части проекта – двухуровневой развязки, известной как "подковы", которая обеспечит безопасный разворот в направлении Одессы.

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Что изменится после открытия

После завершения всех работ станет возможным ликвидировать регулируемый перекресток в Вите-Почтовой возле Южного кладбища, который долгое время остается местом многочисленных дорожно-транспортных происшествий.

Новая развязка должна не только повысить безопасность движения, но и существенно улучшить пропускную способность одной из важнейших автомагистралей страны.