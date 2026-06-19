У якому стані сьогодні "підкова" у Віті-Поштовій: відео

Як зазначають фахівці компанії "Автомагістраль-Південь", що веде будівництво "підкови", в Україні для зведення прогонових будов зазвичай використовують збірні конструкції із залізобетонних балок. Це – своєрідна класика мостобудування.

Втім, естакада на одеській трасі під Києвом є повністю монолітною. Замість звичної для таких споруд геометричної прямолінійності тут переважають плавні заокруглені форми.

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Незвична конструкція – одна з чотирьох "підков" в Україні

Подібних транспортних розв'язок в Україні лише чотири: дві розташовані у Стоянці на трасі М-06 Київ – Чоп, ще дві – на трасі М-05 Київ - Одеса. Водночас нині добудовується лише одна з них – у Віті-Поштовій.

Сам проєкт є технологічно складним, але саме такими сьогодні є сучасні інфраструктурні рішення та інновації.

Для зменшення товщини плити та підвищення довговічності конструкції застосовується технологія постнапруження бетону.

Що вже зроблено

Нагадаємо, влітку 2025 року було завершено перший етап будівництва розв'язки у Віті-Поштовій - тунель та кругову розв'язку з боку Боярки. Завдяки цьому водії вже отримали можливість безпечно виконувати поворот і розворот у напрямку Києва.

Восени минулого року замовник погодив реалізацію другої частини проєкту – дворівневої розв'язки, відомої як "підкова", яка забезпечить безпечний розворот у напрямку Одеси.

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Що зміниться після відкриття

Після завершення всіх робіт стане можливим ліквідувати регульоване перехрестя у Віті-Поштовій поблизу Південного кладовища, яке тривалий час залишається місцем численних дорожньо-транспортних пригод.

Нова розв'язка має не лише підвищити безпеку руху, а й суттєво покращити пропускну здатність однієї з найважливіших автомагістралей країни.