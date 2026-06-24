В Киев привезли необычный BMW Z3 M Coupe

BMW Z3 M Coupe
Особое внимание привлек тот факт, что автомобиль имеет правостороннее расположение руля, что для Украины является большой редкостью. Среди поклонников BMW модель получила прозвище « “» Clown Shoe” (Клоунский башмак) или просто «Башмак». Об этом пишет topgir.com.ua.
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Причина — необычный дизайн задней части кузова. Инженеры BMW создали автомобиль по схеме shooting brake: длинный капот, короткая колесная база и массивная задняя часть. Такая форма выглядела очень нестандартно в конце 1990-х годов и вызывала споры, но именно она сделала модель культовой.
Насколько редкий этот автомобиль
За весь период производства с 1998 по 2002 год было изготовлено всего около 6300 экземпляров Z3 M Coupe. Для сравнения: обычных BMW Z3 выпустили более 297 тысяч.
Версии M Coupe составляют лишь небольшую часть от общего объема производства. Именно поэтому сегодня автомобиль считается коллекционным.
Технические характеристики
Европейские версии оснащались легендарным рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,2 л серии S50 или, позднее, S54.
Основные характеристики версии S50:
- мощность — 321 к.с.;
- крутящий момент — 350 Нм;
- привод — задний;
- коробка передач — 5-ступенчатая механическая;
- разгон от 0 д–100 км/ч — около 5,4 секунды;
- максимальная скорость — 250 км/ч.
Даже по современным меркам такие показатели остаются впечатляющими для компактного автомобиля массой около 1,4 тонны.
Почему коллекционеры ценят Z3 M Coupe
Популярность модели объясняется несколькими факторами:
- Атмосферный высокооборотистый двигатель BMW M.
- Исключительно задний привод.
- Механическая коробка передач.
- Очень ограниченный тираж.
- Необычный дизайн кузова.
- Отсутствие сложных и ненадежных электронных систем, характерных для современных спорткаров.
Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры Z3 M Coupe в Европе и США часто стоят значительно дороже, чем многие более новые модели BMW.
Праворульная версия в Украине
Праворульные Z3 M Coupe производились для рынков Великобритании, Японии, Австралии и некоторых других стран. Поэтому появление такого автомобиля в Киеве является довольно необычным событием даже для опытных автомобильных энтузиастов.
Для украинских дорог это одна из самых редких моделей BMW, которую можно встретить за пределами автомобильных выставок или частных коллекций.