В Киев привезли необычный BMW Z3 M Coupe

Особое внимание привлек тот факт, что автомобиль имеет правостороннее расположение руля, что для Украины является большой редкостью. Среди поклонников BMW модель получила прозвище « “» Clown Shoe” (Клоунский башмак) или просто «Башмак». Об этом пишет topgir.com.ua.

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Причина — необычный дизайн задней части кузова. Инженеры BMW создали автомобиль по схеме shooting brake: длинный капот, короткая колесная база и массивная задняя часть. Такая форма выглядела очень нестандартно в конце 1990-х годов и вызывала споры, но именно она сделала модель культовой.

Насколько редкий этот автомобиль

За весь период производства с 1998 по 2002 год было изготовлено всего около 6300 экземпляров Z3 M Coupe. Для сравнения: обычных BMW Z3 выпустили более 297 тысяч.

Версии M Coupe составляют лишь небольшую часть от общего объема производства. Именно поэтому сегодня автомобиль считается коллекционным.

Технические характеристики

Европейские версии оснащались легендарным рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,2 л серии S50 или, позднее, S54.

Основные характеристики версии S50:

мощность — 321 к.с.;

крутящий момент — 350 Нм;

привод — задний;

коробка передач — 5-ступенчатая механическая;

разгон от 0 д–100 км/ч — около 5,4 секунды;

максимальная скорость — 250 км/ч.

Даже по современным меркам такие показатели остаются впечатляющими для компактного автомобиля массой около 1,4 тонны.

Почему коллекционеры ценят Z3 M Coupe

Популярность модели объясняется несколькими факторами:

Атмосферный высокооборотистый двигатель BMW M.

Исключительно задний привод.

Механическая коробка передач.

Очень ограниченный тираж.

Необычный дизайн кузова.

Отсутствие сложных и ненадежных электронных систем, характерных для современных спорткаров.

Сегодня хорошо сохранившиеся экземпляры Z3 M Coupe в Европе и США часто стоят значительно дороже, чем многие более новые модели BMW.

Праворульная версия в Украине

Праворульные Z3 M Coupe производились для рынков Великобритании, Японии, Австралии и некоторых других стран. Поэтому появление такого автомобиля в Киеве является довольно необычным событием даже для опытных автомобильных энтузиастов.

Для украинских дорог это одна из самых редких моделей BMW, которую можно встретить за пределами автомобильных выставок или частных коллекций.