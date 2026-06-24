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У Київ привезли незвичайний BMW Z3 M Coupe

У столиці сфотографували культовий спорткар BMW Z3 M Coupe — одну з найнеординарніших моделей в історії підрозділу BMW M.
Незвичайний BMW Z3 M Coupe помітили у столиці

BMW Z3 M Coupe

Євген Гудущан
logo24 червня, 19:20
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Особливу увагу привернув той факт, що автомобіль має праве розташування керма, що для України є великою рідкістю. Серед шанувальників BMW модель отримала прізвисько “Clown Shoe” (Клоунський черевик) або просто Башмак. Про це пише topgir.com.ua.

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Причина — незвичайний дизайн задньої частини кузова. Інженери BMW створили автомобіль за схемою shooting brake: довгий капот, коротка колісна база та масивна корма. Така форма виглядала дуже нестандартно наприкінці 1990-х років і викликала суперечки, але саме вона зробила модель культовою.

Наскільки рідкісний цей автомобіль

За весь період виробництва з 1998 по 2002 рік було виготовлено лише близько 6300 екземплярів Z3 M Coupe. Для порівняння звичайних BMW Z3 випустили понад 297 тисяч.

Версії M Coupe становить лише невелику частину від загального виробництва. Саме тому сьогодні автомобіль вважається колекційним.

Технічні характеристики

Європейські версії оснащувалися легендарним рядним шестициліндровим двигуном об'ємом 3,2 л серії S50 або пізніше S54.

Основні характеристики версії S50:

  • потужність — 321 к.с.;
  • крутний момент — 350 Нм;
  • привід — задній;
  • коробка передач — 5-ступенева механічна;
  • розгін 0–100 км/год — близько 5,4 секунди;
  • максимальна швидкість — 250 км/год.

Навіть за сучасними мірками такі показники залишаються вражаючими для компактного автомобіля масою близько 1,4 тонни.

Чому колекціонери цінують Z3 M Coupe

Популярність моделі пояснюється кількома факторами:

  • Атмосферний високообертовий двигун BMW M.
  • Виключно задній привід.
  • Механічна коробка передач.
  • Дуже обмежений тираж.
  • Незвичайний дизайн кузова.
  • Відсутність складних та ненадійних електронних систем, характерних для сучасних спорткарів.

Сьогодні добре збережені екземпляри Z3 M Coupe в Європі та США часто коштують значно дорожче, ніж багато новіших моделей BMW.

Праворульна версія в Україні

Праворульні Z3 M Coupe вироблялися для ринків Великої Британії, Японії, Австралії та деяких інших країн. Тому поява такого автомобіля в Києві є доволі незвичайною подією навіть для досвідчених автомобільних ентузіастів.

Для українських доріг це одна з найрідкісніших моделей BMW, яку можна зустріти поза автомобільними виставками чи приватними колекціями.

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