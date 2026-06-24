У Київ привезли незвичайний BMW Z3 M Coupe

Особливу увагу привернув той факт, що автомобіль має праве розташування керма, що для України є великою рідкістю. Серед шанувальників BMW модель отримала прізвисько “Clown Shoe” (Клоунський черевик) або просто Башмак. Про це пише topgir.com.ua.

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Причина — незвичайний дизайн задньої частини кузова. Інженери BMW створили автомобіль за схемою shooting brake: довгий капот, коротка колісна база та масивна корма. Така форма виглядала дуже нестандартно наприкінці 1990-х років і викликала суперечки, але саме вона зробила модель культовою.

Наскільки рідкісний цей автомобіль

За весь період виробництва з 1998 по 2002 рік було виготовлено лише близько 6300 екземплярів Z3 M Coupe. Для порівняння звичайних BMW Z3 випустили понад 297 тисяч.

Версії M Coupe становить лише невелику частину від загального виробництва. Саме тому сьогодні автомобіль вважається колекційним.

Технічні характеристики

Європейські версії оснащувалися легендарним рядним шестициліндровим двигуном об'ємом 3,2 л серії S50 або пізніше S54.

Основні характеристики версії S50:

потужність — 321 к.с.;

крутний момент — 350 Нм;

привід — задній;

коробка передач — 5-ступенева механічна;

розгін 0–100 км/год — близько 5,4 секунди;

максимальна швидкість — 250 км/год.

Навіть за сучасними мірками такі показники залишаються вражаючими для компактного автомобіля масою близько 1,4 тонни.

Чому колекціонери цінують Z3 M Coupe

Популярність моделі пояснюється кількома факторами:

Атмосферний високообертовий двигун BMW M.

Виключно задній привід.

Механічна коробка передач.

Дуже обмежений тираж.

Незвичайний дизайн кузова.

Відсутність складних та ненадійних електронних систем, характерних для сучасних спорткарів.

Сьогодні добре збережені екземпляри Z3 M Coupe в Європі та США часто коштують значно дорожче, ніж багато новіших моделей BMW.

Праворульна версія в Україні

Праворульні Z3 M Coupe вироблялися для ринків Великої Британії, Японії, Австралії та деяких інших країн. Тому поява такого автомобіля в Києві є доволі незвичайною подією навіть для досвідчених автомобільних ентузіастів.

Для українських доріг це одна з найрідкісніших моделей BMW, яку можна зустріти поза автомобільними виставками чи приватними колекціями.