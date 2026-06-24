У Київ привезли незвичайний BMW Z3 M Coupe

BMW Z3 M Coupe
Особливу увагу привернув той факт, що автомобіль має праве розташування керма, що для України є великою рідкістю. Серед шанувальників BMW модель отримала прізвисько “Clown Shoe” (Клоунський черевик) або просто Башмак. Про це пише topgir.com.ua.
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Причина — незвичайний дизайн задньої частини кузова. Інженери BMW створили автомобіль за схемою shooting brake: довгий капот, коротка колісна база та масивна корма. Така форма виглядала дуже нестандартно наприкінці 1990-х років і викликала суперечки, але саме вона зробила модель культовою.
Наскільки рідкісний цей автомобіль
За весь період виробництва з 1998 по 2002 рік було виготовлено лише близько 6300 екземплярів Z3 M Coupe. Для порівняння звичайних BMW Z3 випустили понад 297 тисяч.
Версії M Coupe становить лише невелику частину від загального виробництва. Саме тому сьогодні автомобіль вважається колекційним.
Технічні характеристики
Європейські версії оснащувалися легендарним рядним шестициліндровим двигуном об'ємом 3,2 л серії S50 або пізніше S54.
Основні характеристики версії S50:
- потужність — 321 к.с.;
- крутний момент — 350 Нм;
- привід — задній;
- коробка передач — 5-ступенева механічна;
- розгін 0–100 км/год — близько 5,4 секунди;
- максимальна швидкість — 250 км/год.
Навіть за сучасними мірками такі показники залишаються вражаючими для компактного автомобіля масою близько 1,4 тонни.
Чому колекціонери цінують Z3 M Coupe
Популярність моделі пояснюється кількома факторами:
- Атмосферний високообертовий двигун BMW M.
- Виключно задній привід.
- Механічна коробка передач.
- Дуже обмежений тираж.
- Незвичайний дизайн кузова.
- Відсутність складних та ненадійних електронних систем, характерних для сучасних спорткарів.
Сьогодні добре збережені екземпляри Z3 M Coupe в Європі та США часто коштують значно дорожче, ніж багато новіших моделей BMW.
Праворульна версія в Україні
Праворульні Z3 M Coupe вироблялися для ринків Великої Британії, Японії, Австралії та деяких інших країн. Тому поява такого автомобіля в Києві є доволі незвичайною подією навіть для досвідчених автомобільних ентузіастів.
Для українських доріг це одна з найрідкісніших моделей BMW, яку можна зустріти поза автомобільними виставками чи приватними колекціями.