В Киеве подростки сожгли три Tesla: им заплатили 20 долларов

В полицию Киева поступили три сообщения о поджогах в течение нескольких дней. Оперативники и следователи Святошинского управления полиции совместно со столичным главком установили причастных к преступлению.

Как действовали поджигатели

Предварительно установлено, что с фигурантами через мессенджер связался представитель вражеских спецслужб.

За денежное вознаграждение им предложили поджигать автомобили премиум-класса. После согласия подозреваемые получили инструкции по выбору машин, способа поджога и обязательной видеофиксации.

Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленники выбрали три автомобиля Tesla и подожгли их в ночное время. Во время обыска по месту жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлению.

По данным следствия, из обещанных 2 000 долларов исполнителям перечислили только 20 долларов.

Какое наказание грозит

Следователи под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают других возможных участников преступления.