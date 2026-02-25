У Києві підлітки спалили три Tesla: їм заплатили 20 доларів

До поліції Києва надійшли три повідомлення про підпали протягом кількох днів. Оперативники та слідчі Святошинського управління поліції спільно зі столичним главком встановили причетних до злочину.

До речі Головний психіатр СБУ дуже любив одну марку автомобілів

Як діяли палії

Попередньо встановлено, що з фігурантами через месенджер зв’язався представник ворожих спецслужб.

За грошову винагороду їм запропонували підпалювати автомобілі преміум-класу. Після згоди підозрювані отримали інструкції щодо вибору машин, способу підпалу та обов’язкової відеофіксації.

Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. Зловмисники обрали три автомобілі Tesla та підпалили їх у нічний час. Під час обшуку за місцем проживання вилучено речові докази, що підтверджують причетність до злочину.

За даними слідства, з обіцяних 2 000 доларів виконавцям перерахували лише 20 доларів.

Важливо: як російські спецслужби залучають українських підлітків до паління машин

Яке покарання загрожує

Слідчі за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину.