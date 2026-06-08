В Киеве шанс погибнуть в ДТП почти такой, как от ракеты или дрона

В Киеве сейчас почти одинаковый шанс погибнуть от российской ракеты или дрона и в дорожно-транспортном происшествии. Такую гипотезу проверил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в своем авторском блоге, сравнив данные КГВА по жертвам обстрелов и статистику Патрульной полиции по смертности на дорогах столицы за 2025 год.

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Цифры оказались очень близкими

По итогам 2025 года, от российских ракет и дронов в Киеве погиб 171 человек, среди них 13 детей. Это данные КГВА. За тот же период на дорогах столицы в ДТП погибли 145 человек - по статистике Патрульной полиции.

Разница составляет примерно 18%. Для бытового восприятия это уже не “в разы”, а почти один порядок риска. В пересчете на 100 тысяч жителей это около 4,6–5,7 погибших в год от обстрелов и 3,9–4,8 погибших в ДТП.

Разница в диапазоне зависит от того, какую численность населения Киева брать за основу. Официальная оценка - около 3 млн человек. Другие подходы, в частности те, которые используют в транспортном моделировании, дают до 3,7 млн. Но на главный вывод это почти не влияет: для рядового киевлянина или гостя столицы эти два риска в 2025 году стали соизмеримыми.

Так было не всегда

В 2023–2024 годах ситуация выглядела иначе. Тогда, по оценкам Беспалова, на дорогах Киева погибало в два-три раза больше людей, чем уносили жизней российские удары по городу. Причина не в том, что дороги были безопасными. Просто тогдашняя интенсивность и характер атак были другими.

В 2024 году крупнейшие эпизоды обстрелов вместе дали около 45 погибших, в частности 33 человека погибли во время атаки 8 июля, когда был нанесен удар по Киеву и пострадал “Охматдет”. В то же время в ДТП в Киеве в 2024 году погибло 107 человек, в 2023-м - 103.

Паритет 2025 года стал следствием эскалации. По данным КМВА, в течение года по Киеву запустили 2556 дронов, 122 крылатые и 88 баллистических ракет. Атаки стали более массированными и комбинированными.



За четыре года войны дороги унесли больше жизней

Если смотреть не только на 2025 год, а на весь период большой войны, картина становится еще более красноречивой. За 2022–2025 годы в ДТП в Киеве погибли 438 человек: 83 в 2022 году, 103 в 2023-м, 107 в 2024-м и 145 в 2025-м.

От обстрелов за тот же период, по разным подсчетам, погибли около 360–380 человек. Ведомства используют разные методологии, поэтому цифры могут отличаться. Но общий вывод от этого не меняется: дороги столицы за четыре года унесли больше жизней.

Еще более показательным является сравнение по травмированным. В 2025 году в ДТП в Киеве травмировались 2450 человек. От обстрелов ранения получили 945 человек.

Главная разница - в возможности влиять

Риск погибнуть от ракеты или дрона для конкретного человека действительно имеет элемент случайности. Место, время и маршрут атаки определяет враг. На снижение этого риска влияют Силы обороны, ПВО, союзники, поставки систем противовоздушной обороны и общая обороноспособность страны.

Город как система имеет ограниченное влияние на этот риск. Да, есть укрытия, оповещения, правила поведения во время тревоги. Но главные факторы все равно лежат за пределами городского управления.

С ДТП иначе. Шансы погибнуть на дороге в значительной степени формирует сам город: скоростной режим, дизайн улиц, переходы, островки безопасности, освещение, автофиксация, контроль нарушений и приоритет безопасности над скоростью проезда.

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Киев не выполнил собственную цель

В “Стратегии развития города Киева до 2025 года” была поставлена четкая цель: снизить смертность в ДТП вдвое - с 4,6 погибших на 100 тысяч жителей в 2015 году до 2,3 в 2025-м.

Фактически в 2025 году Киев получил около 4,8 погибших на 100 тысяч жителей. То есть город не просто не достиг собственной цели. Показатель остался примерно на уровне 2015 года или даже ухудшился в зависимости от методики расчета.

Патрульная полиция называет типичные причины смертельных ДТП: превышение скорости, невнимательность на пешеходных переходах, опасное маневрирование. Это не экзотические проблемы и не что-то уникальное для Киева. Это именно те риски, с которыми города в мире научились бороться.

Решения давно известны

Снижение смертности на дорогах не требует изобретения новой теории. Инструменты давно известны: более низкая скорость в городе, физическое успокоение движения, островки безопасности, поднятые переходы, качественное освещение, защищенная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, автоматическая фиксация нарушений.

Есть и международные примеры. Осло в 2019 году прожил год без единого погибшего пешехода или велосипедиста. Хельсинки в том же году впервые с 1960-го не имел ни одного погибшего пешехода.

Это не произошло случайно. Такие результаты дает системная политика, в которой человеческая жизнь важнее возможности проехать по городу на несколько минут быстрее.

Что на самом деле показывает это сравнение