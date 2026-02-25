В Киеве стартует новая транспортная услуга для ветеранов

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда в интервью "Вечернему Киеву", речь идет не просто о перевозке, а о возможности безбарьерной логистики, когда можно без лишней физической нагрузки добраться до врача, на реабилитацию или в государственные учреждения.

Кто может воспользоваться

Услуга доступна:

ветеранам с инвалидностью вследствие войны, которые пользуются креслом колесным;

лицам с ампутациями или нарушением зрения;

ветеранам с временными нарушениями мобильности (переломы нижних конечностей, вывихи, послеоперационный период).

Транспорт выделен специализированный

Автомобили оборудованы подъемниками для пассажиров на креслах колесных и соответствуют требованиям безопасной транспортировки.

В КГГА отмечают: сервис не является заменой социальному такси или общегородскому транспорту. Это отдельное направление ветеранской политики города для тех, кто вернулся с фронта и нуждается в специализированной поддержке.

Какие документы нужны

Для получения услуги необходимо подать:

заявление;

паспорт и РНОКПП;

документ, подтверждающий статус (удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, УБД, справка формы 6 или выписка из ЕГРВВ).

В случае временной потери мобильности - справку врачебно-консультативной комиссии.

Услуга заблаговременного резервирования

Подать документы можно дистанционно (по электронной почте) или лично в филиалах "Киев Милитари Хаб".

Услуга предоставляется по предварительному согласованию времени, в кризисных случаях возможно экстренное реагирование.