В Киеве стартует новая транспортная услуга для ветеранов

Для обслуживания выделяется оборудованный транспорт, в т.ч. с подъемниками кресел колесных
Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда в интервью "Вечернему Киеву", речь идет не просто о перевозке, а о возможности безбарьерной логистики, когда можно без лишней физической нагрузки добраться до врача, на реабилитацию или в государственные учреждения.
Кто может воспользоваться
Услуга доступна:
- ветеранам с инвалидностью вследствие войны, которые пользуются креслом колесным;
- лицам с ампутациями или нарушением зрения;
- ветеранам с временными нарушениями мобильности (переломы нижних конечностей, вывихи, послеоперационный период).
Транспорт выделен специализированный
Автомобили оборудованы подъемниками для пассажиров на креслах колесных и соответствуют требованиям безопасной транспортировки.
В КГГА отмечают: сервис не является заменой социальному такси или общегородскому транспорту. Это отдельное направление ветеранской политики города для тех, кто вернулся с фронта и нуждается в специализированной поддержке.
Какие документы нужны
Для получения услуги необходимо подать:
- заявление;
- паспорт и РНОКПП;
- документ, подтверждающий статус (удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны, УБД, справка формы 6 или выписка из ЕГРВВ).
В случае временной потери мобильности - справку врачебно-консультативной комиссии.
Услуга заблаговременного резервирования
Подать документы можно дистанционно (по электронной почте) или лично в филиалах "Киев Милитари Хаб".
Услуга предоставляется по предварительному согласованию времени, в кризисных случаях возможно экстренное реагирование.