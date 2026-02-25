У Києві стартує нова транспортна послуга для ветеранів

Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю "Вечірньому Києву", йдеться не просто про перевезення, а про можливість безбар’єрної логістики, коли можна без зайвого фізичного навантаження дістатися до лікаря, на реабілітацію чи до державних установ.

Хто може скористатися

Послуга доступна:

ветеранам з інвалідністю внаслідок війни, які користуються кріслом колісним;

особам з ампутаціями або порушенням зору;

ветеранам із тимчасовими порушеннями мобільності (переломи нижніх кінцівок, вивихи, післяопераційний період).

Транспорт виділено спеціалізований

Автомобілі обладнані підйомниками для пасажирів на кріслах колісних та відповідають вимогам безпечного транспортування.

У КМДА наголошують: сервіс не є заміною соціальному таксі чи загальноміському транспорту. Це окремий напрям ветеранської політики міста для тих, хто повернувся з фронту та потребує спеціалізованої підтримки.

Які документи потрібні

Для отримання послуги необхідно подати:

заяву;

паспорт та РНОКПП;

документ, що підтверджує статус (посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, УБД, довідка форми 6 або витяг з ЄДРВВ).

У разі тимчасової втрати мобільності — довідку лікарсько-консультативної комісії.

Послуга завчасного резервування

Подати документи можна дистанційно (електронною поштою) або особисто у філіях "Київ Мілітарі Хаб".

Послуга надається за попереднім узгодженням часу, у кризових випадках можливе екстрене реагування.