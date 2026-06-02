В мае украинский рынок новых авто продемонстрировал спад

В мае 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей продолжил замедление. По данным Укравтопром, в течение месяца было реализовано около 5,5 тыс. новых авто, что на 18% меньше по сравнению с маем прошлого года. Относительно апреля текущего года спрос сократился еще на 11%.
Лидером рынка традиционно стала Toyota, однако продажи марки снизились на 29% в годовом измерении - до 745 автомобилей.
В десятку самых популярных брендов мая вошли:
- Toyota - 745 авто (-29%);
- Skoda - 516 (+9%);
- Renault - 485 (-19%);
- Volkswagen - 380 (-38%);
- BMW - 320 (-1%);
- BYD - 312 (-18%);
- Hyundai - 301 (-13%);
- Mazda - 283 (-5%);
- Nissan - 238 (+18%);
- Audi - 181 (-28%).
Самой популярной моделью месяца стал кроссовер Renault Duster, который сохраняет статус главного бестселлера украинского рынка благодаря корпоративным закупкам силовых ведомств, сочетанию доступной цены, практичности и адаптированности к сложным дорожным условиям.
Почему рынок тормозит
Несмотря на слабые результаты мая, общая ситуация на рынке остается относительно стабильной. По итогам первых пяти месяцев 2026 года в Украине было продано около 27 тысяч новых легковых автомобилей, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Аналитики отмечают, что на спрос продолжают влиять высокая экономическая и политическая напряженность, проседание валютного курса и рост стоимости автомобилей. В то же время интерес к новым авто поддерживается благодаря активному спросу на кроссоверы и увеличению предложения моделей китайских производителей.