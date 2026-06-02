У травні український ринок нових авто продемонстрував спад

У травні 2026 року український ринок нових легкових автомобілів продовжив сповільнення. За даними Укравтопром, протягом місяця було реалізовано близько 5,5 тис. нових авто, що на 18% менше порівняно з травнем минулого року. Відносно квітня поточного року попит скоротився ще на 11%.

Лідером ринку традиційно стала Toyota, однак продажі марки знизилися на 29% у річному вимірі — до 745 автомобілів.

До десятки найпопулярніших брендів травня увійшли:

Toyota — 745 авто (-29%); Skoda — 516 (+9%); Renault — 485 (-19%); Volkswagen — 380 (-38%); BMW — 320 (-1%); BYD — 312 (-18%); Hyundai — 301 (-13%); Mazda — 283 (-5%); Nissan — 238 (+18%); Audi — 181 (-28%).

Найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Renault Duster, який зберігає статус головного бестселера українського ринку завдяки корпоративним закупкам силових відомств, поєднанню доступної ціни, практичності та адаптованості до складних дорожніх умов.

Чому ринок гальмує

Попри слабкі результати травня, загальна ситуація на ринку залишається відносно стабільною. За підсумками перших п’яти місяців 2026 року в Україні було продано близько 27 тисяч нових легкових автомобілів, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Аналітики зазначають, що на попит продовжують впливати висока економічна та політична напруга, просідання валютного курсу та зростання вартості автомобілів. Водночас інтерес до нових авто підтримується завдяки активному попиту на кросовери та збільшенню пропозиції моделей китайських виробників.