В минивэне Fiat Ulysse украинский производитель начал вырезать пол: для чего на то место вставляют "ванну"

Один из отечественных производителей спецтранспорта компания "Сплайн" продемонстрировала на выставке ComAutoTrans 2026 свои разработки именно в таком сегменте и плюс машину-амбулаторию для работы в прифронтовой зоне.

Если в европейской части инклюзивные автомобили для перевозки людей на креслах колесных уже стали привычными, там даже своя конструкторская школа существует, то в Украине этот производственный сегмент, мягко говоря, на этапе становления.

Однако это не помешало нашим инженерам сделать серьезную заявку на становление собственной школы конструирования инклюзивной пассажирской техники для обслуживания людей в креслах колесных. Разработчики компании "Сплайн", которой еще и года не исполнилось в упомянутой теме, сделали в этом сегменте индустрии серьезную заявку.

Из-за войны потребность в инклюзивном транспорте возрастет

Показ сразу двух моделей спецтранспорта для перевозки людей в кресле колесном убедил: наши уже научились делать такой транспорт не хуже европейцев, если не лучше. Это своеобразный ответ на будущие социальные вызовы: с завершением войны потребность в инклюзивном транспорте возрастет до невероятных масштабов.

Заниженный пол дал полутораметровое пространство допуска для сертификации, а механическая откидная рампа – легкий процесс посадки и высадки.



По большому счету итальянский 2-литровый минивэн Fiat Ulysse никак не подходил для построения на его базе инклюзивного автомобиля. Все из-за высоты от пола до потолка. Она по стандартам должна быть не менее 1,5 метра.

В цене будет компактный и экономичный инклюзивный борт

Не очень громоздкий компактный транспорт уже сейчас очень нужен патронатным социальным службам. Его главная привлекательность в экономном потреблении топлива (7,3 л/100 км в смешанном цикле), ведь для перевозки одного человека в кресле колесном и нескольких сопровождающих не нужно гнать полноразмерный микроавтобус.

На том основании инженеры Spline решили не отказываться от этой модели. Пассажирскую версию Ulysse они в процессе перелицовки переделали, срезав в салоне пол от задней двери вплоть до сидений водителя с пассажирами.

Вот тогда и додумались врезать “ванну”

Зато на освободившееся место между арками задних колес вварили своеобразную ванну без заднего бортика. Таким образом даже после утепления и слоя защиты шумопоглощения от пола до потолка высота стала соответствовать международным стандартам, прописанным для инклюзивного транспорта

В этот заниженный пол в задней части встроили механическую откидную рампу, что позволяет комфортно осуществлять как посадку в салоне человека в кресле колесном, так и высадку.

"Заменены задние пружины, перенесено точки крепления амортизаторов. Автомобиль полностью сертифицирован, и это переоборудование согласовано с заводом-производителем авто. То есть гарантия на автомобиль остается и она поддерживается всеми его дилерскими центрами, – отметил в эксклюзиве редакции Авто24 коммерческий директор Иван Харитонов.

Автомобиль может перевозить семерых пассажиров на обычных пассажирских местах плюс место человека в кресле колесном. Рядом с водителем два места, второй ряд – еще три пассажирских места, и третий ряд – там дополнительные два поворотно-раскладные сиденья, которые также можно использовать.

Вот так выглядит повортно-откидное кресло в сложенном состоянии (справа) и в рабочем (слева).

Ценник – в бюджетной позиции

Переоборудование этого маленького минивэна Fiat Ulysse обходится дороже, чем перелицовка стандартного среднеразмерного микроавтобуса, как вот Fiat Ducato L3 H2 , поскольку работы в большой машине меньше и поэтому затраты относительно "малыша" падают.

По словам Ивана Харитонова, все зависит от того, на базе какой марки он изготовлен и укомплектован.

"Цена на сегодня стартует от 1 миллион 750 гривен. Если учесть, что только базовый автомобиль стоит сейчас 1 миллион 300 гривен, то это будет бюджетный вариант, – отмечает коммерческий директор.

Шасси Fiat Ducato, электрогидравлический подъемник, комфортные кресла приходится завозить из-за рубежа, но все остальное – отечественных производителей.