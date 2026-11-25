Как сообщает Главный сервисный центр МВД, срок действия статуса надлежащего пользователя владелец машины и будущий отзимователь штрафов определяют самостоятельно при подаче заявки. Главное ограничение состоит в том, что этот период физически не может превышать срок действия водительского удостоверения человека, соглашающегося получать штрафы вместо владельца.

Кроме того, система имеет жесткое правило: на одно транспортное средство можно назначить только одного получателя штрафов. При этом один человек может получать штрафы за нескончаемое количество транспортных средств. Здесь никаких ограничений нет.

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Как оформить или отменить статус

Самый быстрый способ поделиться автомобилем– воспользоваться приложением Действие или электронным сервисом Кабинет водителя. После того, как обе стороны подпишут заявку в смартфонах, система проработает ее через несколько минут, и в цифровых документах водителя появится электронный техпаспорт.

Для сторонников традиционного формата или юридических лиц остается возможность личного визита в любой территориальный сервисный центр МВД. Никаких бумажных справок администратор не разглашает, ведь вся информация мгновенно фиксируется в Едином государственном реестре.

Если жизненные обстоятельства изменились, разорвать договоренность можно досрочно. Инициатором отмены может выступить как сам владелец транспорта, так и назначенный получателя штрафов, сделав это онлайн или во время визита в учреждение.

Важные нюансы для водителей

Эксперты отмечают, что статус“ должного пользователя” никоим образом не означает передачу имущественных прав на автомобиль. Это лишь официальная фиксация того факта, кто получает штрафы с камер в конкретный период времени.

Станьте“ должным пользователем” может только лицо с национальным водительским удостоверением или удостоверением иностранного государства, отвечающее требованиям Конвенции о дорожном движении,– отмечают представители Главного сервисного центра МВД.

Также следует помнить, что наличия такой записи в базе недостаточно для выезда на чужой машине за границу. Для границы подконтрольных территорий действуют совсем другие юридические требования и требуется другой пакет документов.

Цифровизация услуг

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, сегодня украинским водителям доступно немало удобных онлайн-сервисов. К примеру, через электронный Кабинет водителя можно заранее забронировать желаемую комбинацию номерных знаков, которая жестко закрепляется за конкретным заказчиком на 15 дней.

В то же время, для юридических лиц процедура бронирования номеров пока остается недоступной в онлайне. Представителям бизнеса приходится лично посещать сервисные центры с пакетом уставных документов и доверенностей.