Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, термін дії статусу належного користувача власник машини та майбутній отимувач штрафів визначають самостійно під час подачі заявки. Головне обмеження полягає в тому, що цей період фізично не може перевищувати строк дії водійського посвідчення людини, яка погоджується отримувати штрафи замість власника.

Крім того, система має жорстке правило: на один транспортний засіб дозволяється призначити лише одного отримувача штрафів. При цьому одна людина може отримувати штрафи за нескінченну кількість транспортних засобів. Тут жодних обмежень немає.

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Як оформити або скасувати статус

Найшвидший спосіб поділитися автівкою – скористатися застосунком Дія або електронним сервісом Кабінет водія. Після того, як обидві сторони підпишуть заявку у смартфонах, система опрацює її за кілька хвилин, і в цифрових документах водія з'явиться електронний техпаспорт.

Для прихильників традиційного формату або юридичних осіб залишається можливість особистого візиту до будь-якого територіального сервісного центру МВС. Жодних паперових довідок адміністратор не видає, адже вся інформація миттєво фіксується в Єдиному державному реєстрі.

Якщо життєві обставини змінилися, розірвати домовленість можна достроково. Ініціатором скасування може виступити як сам власник транспорту, так і призначений отримувача штрафів, зробивши це онлайн або під час візиту до установи.

Важливі нюанси для водіїв

Експерти наголошують, що статус “належного користувача” жодним чином не означає передачу майнових прав на сам автомобіль. Це лише офіційна фіксація того факту, хто саме отримує штрафи з камер в конкретний період часу.

Стати “належним користувачем” може лише особа з національним посвідченням водія або посвідченням іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух, – зазначають представники Головного сервісного центру МВС.

Також варто пам'ятати, що наявності такого запису в базі недостатньо для виїзду на чужій машині за кордон. Для кордону підконтрольних територій діють зовсім інші юридичні вимоги та потрібен інший пакет документів.

Цифровізація послуг

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, сьогодні українським водіям доступно чимало зручних онлайн-сервісів. Наприклад, через електронний Кабінет водія можна заздалегідь забронювати бажану комбінацію номерних знаків, яка жорстко закріплюється за конкретним замовником на 15 днів.

Водночас для юридичних осіб процедура бронювання номерів поки залишається недоступною в онлайні. Представникам бізнесу доводиться особисто відвідувати сервісні центри з пакетом статутних документів та довіреностями.