В новом гиперкаре Sanrivatti водителя заставят опуститься на колени

В отличие от классических схем, разработчики планируют построить всю машину вокруг человека, расположив его строго по центру. При этом речь идет не о стандартной трёхместной или центральной компоновке, которая уже встречалась в автомобильной индустрии, а об абсолютно новой концепции под названием Apex, вдохновлённой миром супербайков, отмечает Autoevolution.

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Концепция Apex и мотоциклетная философия в четырёхколёсном транспорте

Идея создания уникального сиденья принадлежит основателю и генеральному директору компании, которого зовут Сантьяго Санчес Риверо. По его словам, на высокопроизводительном мотоцикле водитель и техника движутся как единое целое, а связь между ними мгновенна, физическая и инстинктивная.

На супербайках каждое движение тела, изменение осанки или баланса напрямую влияют на поведение машины. В то же время даже самые мощные современные спортивные автомобили часто отделяют человека от механизмов многочисленными слоями сложной архитектуры, системных технологий и устаревших условностей.

Будущий продукт Sanrivatti призван разрушить эти барьеры и вернуть человека в центр процесса управления. В новом гиперкаре водитель будет занимать более центральное и смещенное вперед положение. По заявлению разработчиков, это позволит значительно улучшить восприятие естественных движений во время поездки, а также усилит физическую связь между человеком и автомобилем при прохождении поворотов, интенсивном разгоне или экстренном торможении.

Сбор команды экспертов и первые технические детали проекта

В настоящее время стартап находится на ранних стадиях планирования, однако уже активно формирует команду топ-менеджеров и инженеров для реализации амбициозных планов. К компании на должность исполнительного директора по технологическим партнерствам присоединился Пол Аркесден, ранее работавший в McLaren. Должность коммерческого стратегического советника занял Джефф Даудинг, имеющий солидный опыт работы в таких известных брендах, как Bentley, Lotus, Al Habtoor Motors и Harley Davidson.

О самом будущем автомобиле, который пока не имеет официального названия, известно немного. Судя по первым изображениям и заявлениям, это будет среднемоторный гиперкар с клиновидным силуэтом и мускулистыми общими пропорциями. Машина получит закрытый кузов капсульного типа и массивное заднее антикрыло, предназначенное для создания прижимной силы и улучшения аэродинамических показателей на высоких скоростях во время трек-дней.

Финансовые детали и точные технические характеристики силовой установки компания пока держит в секрете. Учитывая историю автомобильных стартапов, многие подобные проекты закрывались из-за нехватки финансирования, поэтому успех Sanrivatti будет зависеть от способности команды воплотить концепцию Apex в рабочем прототипе.