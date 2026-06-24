В новому гіперкарі Sanrivatti водія посадять на коліна

На відміну від класичних схем, розробники планують побудувати всю машину навколо людини, розмістивши її у центрі салону. При цьому йдеться не про стандартне тримісне чи центральне компонування, яке вже зустрічалося в індустрії, а про абсолютно нову концепцію під назвою Apex, натхненну світом супербайків, зазначає Autoevolution.

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Концепція Apex та мотоциклетна філософія в чотириколісному транспорті

Ідея створення унікального посадкового місця належить засновнику та генеральному директору компанії, якого звати Сантьяго Санчес Ріверо. За його словами, на високопродуктивному мотоциклі водій і техніка рухаються як єдине ціле, а зв'язок між ними є миттєвим, фізичним та інстинктивним.

На супербайках кожен рух тіла, зміна постави чи балансу безпосередньо впливають на поведінку машини. Водночас навіть найпотужніші сучасні спортивні автомобілі часто відокремлюють людину від механізмів численними шарами складної архітектури, системних технологій та застарілих умовностей.

Майбутній продукт Sanrivatti покликаний зруйнувати ці бар'єри та повернути людину в центр процесу керування. У новому гіперкарі водій займатиме більш центральне та зміщене вперед положення. За заявою розробників, це дозволить значно покращити сприйняття природних рухів під час поїздки, а також посилить фізичний зв'язок між людиною та автомобілем під час проходження поворотів, інтенсивного розгону чи екстреного гальмування.

Збір команди експертів та перші технічні деталі проєкту

Наразі стартап перебуває на ранніх стадіях планування, проте вже активно формує команду топменеджерів та інженерів для реалізації амбітних планів. До компанії на посаду виконавчого директора з технологічних партнерств приєднався Пол Аркесден, який раніше працював у McLaren. Посаду комерційного стратегічного радника обійняв Джефф Даудінг, який має солідний досвід роботи в таких відомих брендах, як Bentley, Lotus, Al Habtoor Motors та Harley Davidson.

Про сам майбутній автомобіль, який поки що не має офіційної назви, відомо небагато. Судячи з перших зображень та заяв, це буде середньомоторний гіперкар із клиноподібним силуетом та мускулистими загальними пропорціями. Машина отримає закритий кузов капсульного типу та масивне заднє антикрило, призначене для генерації притискної сили та покращення аеродинамічних показників на високих швидкостях під час трек-днів.

Фінансові деталі та точні технічні характеристики силової установки компанія поки що тримає в таємниці. З огляду на історію автомобільних стартапів, багато подібних проєктів закривалися через брак фінансування, тому успіх Sanrivatti залежатиме від здатності команди втілити концепцію Apex у робочому прототипі.