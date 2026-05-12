В Одессе продают легендарный Chevrolet Corvette: цена интересная

В Одессе на продажу выставили культовый американский спорткар Chevrolet Corvette C3 1981 года выпуска. За 45-летнее купе после масштабного восстановления владелец просит 75 тыс. долларов. Как пишет topgir.com.ua, объявление опубликовали на AUTO.RIA.

Пять лет реставрации и полное обновление

Автомобиль окрашен в классический красный цвет и оснащен 5,7-литровым бензиновым двигателем V8 с установленным газобаллонным оборудованием.

По словам продавца, реставрация Corvette длилась пять лет. В результате спорткар фактически стал “полностью новой машиной”. Владелец также заявляет о наличии детального фото- и видеоотчета всех этапов восстановления.

Согласно информации в объявлении, автомобиль имел двух владельцев. Последнюю регистрационную операцию провели в июле 2025 года - тогда авто получило индивидуальный номерной знак.

Один из самых известных спорткаров США

Chevrolet Corvette C3 - третье поколение легендарной модели Corvette, которое выпускали с 1968 до 1982 года. Дизайн автомобиля создавался под влиянием концепта Mako Shark II.

Именно это поколение получило характерный длинный капот, массивные крылья и низкий силуэт, которые сделали C3 одним из самых узнаваемых американских спорткаров 1970–1980-х годов.

Версия 1981 года комплектовалась 5,7-литровым V8 серии Small Block мощностью до 190 л.с. в зависимости от рынка и спецификации. Двигатель работал в паре с механической или автоматической коробкой передач.

Основные технические характеристики Chevrolet Corvette C3:

Двигатель: 5.7L V8 (L81 Small Block).

Мощность: 190 л.с. при 4200 об/мин.

Крутящий момент: 380 Нм при 1600 об/мин.

Коробка передач: 3-ступенчатая автоматическая или 4-ступенчатая механическая.

Привод: Задний.

Разгон 0–100 км/ч

Максимальная скорость: 190-200 км/ч

Габариты: Длина 470,7 см

Стеклопластиковый кузов и обновленный салон

Одной из технических особенностей Corvette C3 был кузов из стеклопластика, что позволяло уменьшить массу автомобиля.

В салоне спорткара традиционно использовали спортивные сиденья с выраженной боковой поддержкой, развернутую к водителю центральную консоль и большое количество аналоговых приборов.

Судя по опубликованным фото, одесский экземпляр получил обновленную красную кожаную отделку салона, новые дверные карты и перешитые сиденья. В то же время автомобиль сохранил оригинальные пропорции кузова и классические литые диски Corvette C3.

Условия продажи

Кроме продажи, владелец готов рассмотреть вариант обмена спорткара на недвижимость.

Ценник в 75 тыс. долларов можно считать типичным для подобных автомобилей. Похожий автомобиль желтого цвета продается за 80 000 долларов.

Такие авто имеют коллекционную ценность и со временем дорожают.