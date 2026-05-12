В Одесі продають легендарний Chevrolet Corvette: ціна цікава

В Одесі на продаж виставили культовий американський спорткар Chevrolet Corvette C3 1981 року випуску. За 45-річне купе після масштабного відновлення власник просить 75 тис. доларів. Як пише topgir.com.ua, оголошення опублікували на AUTO.RIA.

П’ять років реставрації та повне оновлення

Автомобіль пофарбований у класичний червоний колір та оснащений 5,7-літровим бензиновим двигуном V8 із встановленим газобалонним обладнанням.

За словами продавця, реставрація Corvette тривала п’ять років. У результаті спорткар фактично став “повністю новою машиною”. Власник також заявляє про наявність детального фото- та відеозвіту всіх етапів відновлення.

Згідно з інформацією в оголошенні, автомобіль мав двох власників. Останню реєстраційну операцію провели в липні 2025 року — тоді авто отримало індивідуальний номерний знак.

Один із найвідоміших спорткарів США

Chevrolet Corvette C3 — третє покоління легендарної моделі Corvette, яке випускали з 1968 до 1982 року. Дизайн автомобіля створювали під впливом концепта Mako Shark II.

Саме це покоління отримало характерний довгий капот, масивні крила та низький силует, які зробили C3 одним із найупізнаваніших американських спорткарів 1970–1980-х років.

Версія 1981 року комплектувалася 5,7-літровим V8 серії Small Block потужністю до 190 к.с. залежно від ринку та специфікації. Двигун працював у парі з механічною або автоматичною коробкою передач.

Основні технічні характеристики Chevrolet Corvette C3:

Двигун: 5.7L V8 (L81 Small Block).

Потужність: 190 к.с. при 4200 об/хв.

Крутний момент: 380 Нм при 1600 об/хв.

Коробка передач: 3-ступінчаста автоматична або 4-ступінчаста механічна.

Привід: Задній.

Розгін 0–100 км/год

Максимальна швидкість: 190-200 км/год

Габарити: Довжина 470,7 см

Склопластиковий кузов і оновлений салон

Однією з технічних особливостей Corvette C3 був кузов зі склопластику, що дозволяло зменшити масу автомобіля.

У салоні спорткара традиційно використовували спортивні сидіння з вираженою боковою підтримкою, розгорнуту до водія центральну консоль та велику кількість аналогових приладів.

Судячи з опублікованих фото, одеський екземпляр отримав оновлену червону шкіряну обробку салону, нові дверні карти та перешиті сидіння. Водночас автомобіль зберіг оригінальні пропорції кузова та класичні литі диски Corvette C3.

Умови продажу

Окрім продажу, власник готовий розглянути варіант обміну спорткара на нерухомість.

Цінник у 75 тис. доларів можна вважати типовим для подібних автомобілів. Схожий автомобіль жовтого кольору продається за 80 000 доларів.

Такі авто мають колекційну цінність і з часом дорожчають.