В Одессе зарегистрировали 88-летний кабриолет BMW с неоригинальным двигателем

Абсолютным рекордсменом по возрасту в июньской базе данных стал BMW 321 1938 года выпуска, зарегистрированный в Одессе, сообщает Институт исследований авторынка. Автомобилю уже 88 лет, но он до сих пор на ходу и получил украинские регистрационные документы.

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Один из старейших BMW на украинских дорогах

BMW 321 выпускали в немецком Айзенахе в конце 1930-х годов. Модель пришла на смену BMW 320 и предлагалась в двух основных вариантах кузова – двухдверный седан и кабриолет.

Производство началось в 1938 году, однако уже в 1941-м выпуск гражданских автомобилей был приостановлен из-за Второй мировой войны. После окончания боевых действий сборку BMW 321 возобновили на том же заводе в Айзенахе, который оказался в советской оккупационной зоне Германии.

Послевоенные автомобили некоторое время продолжали выпускать под маркой BMW, хотя баварская компания уже не контролировала предприятие. Впоследствии продукция завода получила название EMW.

Кабриолетов было значительно меньше, чем седанов

Открытый BMW 321 был дороже и реже, чем стандартный седан. Именно поэтому кабриолеты этой серии сегодня имеют особую коллекционную ценность.

До войны общий тираж BMW 321 составил всего несколько тысяч машин. После 1945 года производство возобновили, однако большинство автомобилей имели закрытый кузов.

Седан BMW 321. Фото Schwer13, CC BY-SA 3.0

До наших дней в оригинальном состоянии дожила лишь небольшая часть кабриолетов. Многие машины были утрачены во время войны, а те, что оказались в Восточной Европе, десятилетиями ремонтировались с использованием доступных запчастей без особого внимания к заводской аутентичности.

В реестре указан 2,4-литровый двигатель

Самая интересная деталь одесского BMW заключается в его технических характеристиках. В регистрационных данных указан бензиновый двигатель объемом 2,4 литра.

Заводской BMW 321 таким двигателем никогда не комплектовался. Оригинальная модель получала двухлитровый рядный двигатель “шестицилиндровый двигатель” серии M78 мощностью 45 к.с., который работал с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Значит, в какой-то момент жизни автомобиля штатный агрегат заменили. Для старых машин, десятилетиями эксплуатировавшихся в СССР, это было распространенной практикой. Когда оригинальный двигатель выходил из строя, найти заводские запчасти было почти невозможно, поэтому владельцы устанавливали доступные советские агрегаты.

Действительно ли под капотом стоит двигатель от “Волги”?

Объем 2,4 литра сразу вызывает ассоциацию с двигателем автомобилей ГАЗ-24 “Волга”. Эта модель оснащалась бензиновым двигателем объемом около 2,45 литра, поэтому такая версия выглядит правдоподобной.

Однако регистрационной записи недостаточно, чтобы однозначно определить происхождение агрегата. Для этого нужно увидеть сам двигатель, его маркировку, крепления и характер выполненных доработок.

Не исключено, что в документах объем округлен или автомобиль получил другой двигатель схожего литража. Поэтому говорить о двигателе от “Волги” можно лишь как о наиболее очевидном предположении, а не о подтвержденном факте.

Двигатель от “Волги” ГАЗ-24. Фото “Фокус”

Советский кастом вместо музейной аутентичности

С точки зрения коллекционера замена оригинального двигателя снижает ценность автомобиля. Редкие довоенные модели больше всего ценятся тогда, когда в них сохранены заводской двигатель, коробка передач, кузовные элементы и салон.

Но история одесского BMW интересна именно своей неидеальностью. Машину не просто хранили в частной коллекции – ее ремонтировали и возвращали к жизни в тех условиях, которые были доступны владельцам.

Такой автомобиль является не только памятником немецкого автопрома, но и примером того, как в Восточной Европе поддерживали в рабочем состоянии довоенную технику. Неоригинальный двигатель стал частью его биографии.

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Каким был BMW 321

По меркам конца 1930-х годов BMW 321 был довольно современным автомобилем. Он имел независимую переднюю подвеску, гидравлические тормоза, шестицилиндровый двигатель и четырехступенчатую коробку передач.

Мощность в 45 л.с. сегодня кажется скромной, но позволяла машине развивать скорость около 115 км/ч. Для довоенного европейского автомобиля среднего класса это был приличный показатель.

Модель также отличалась характерной решеткой радиатора, которая уже напоминала современные « “» – «ноздри»” BMW. В то же время кузов с отдельными крыльями, подножками и запасным колесом принадлежал к совершенно другой автомобильной эпохе.

88 лет на колесах