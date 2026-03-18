В пакете помощи для Харьковщины замечен интересный погрузчик

Дарителем транспортного транша виступило уряд Німеччини. Як говориться на ФБ-сторінці Харківської ОГА , техніка усилює парк машин для ліквідації наслідків позаштатних ситуацій.

Повнопривідний вантажовик, фронтальний повантажувач, два пасажирських мікроавтобуса, два бортових і один тентовий вантажівок розподілили між Лозовською, Балаклейською та Шевченківською територіальними громадами та Ізюмською районною військовою адміністрацією.

Транспорт також отримав Департамент громадянського захисту Харківської ОГА для організації мобільних штабів при ліквідації наслідків позаштатних ситуацій

Еще не вивітрилась заводська краска

Вся техніка з нулевым моторесурсом. Трехосний повноприводний 6х6 Mercedes-Benz Zetros з 428-сильним двигуном нашим читачам добре знаком по ленте новостей. Впрочем бортовые вантажівки знайомий Citroen Jumper, тентовий Iveco також знакомы.

Про Mercedes-Benz Sprinter 319 CDi також не варто повторюватися, оскільки ці пасажирські мікроавтобуси редакція Авто24 описувала вже не раз.

Техніка прийшла в основному для логістики, половина з неї – має повний привід. Фото: Харьковская ОВА

Правда, одна суттєва відмінність від класичного "Спринтера" все-таки є - обидві машини з зовнішнього трансмісія мають повний привід 4х4, що дуже важливо в міжсезонні.

«Для прифронтових і постраждалих від обстрілів територіальний спеціалізований транспорт - це питання не тільки логістики, але і безпеки, - зазначив керівник Харківської ОГА Олег Синегубов.

«Фронтовик» буде працювати майже вплотну до фронту

Південнокорейський фронтальний навантажувач Develon DL220-7 на коробчатій рамі в транспортних вантажівках зустрічається мало – редкий донат. Його сверхпрочние мости забезпечують хорошу вантажопідйомність, а додатковий противік ще краще підвищує продуктивність.

У моторній ниші 13-тонна машина має 160-сильний дизельний двигун (736 Нм/1400 об/хв), який працює разом з 4-ступінчатою (5-ступенчатою) автоматичною коробкою передач з переключенням під навантаження та автоматичною блокуванням.

Южнокорейский погрузчик Develon DL220-7 має дві фронтальні накладки – ковш і палетні вила. Фото: Харьковская ОВА

Його фронтальний ковш має місткість 2,3 куб. м. Впрочем, в комплекті прийшли ще фронтальні вили, які легко встановлюються замість класичної робочої навески. Імі зручно працювати з піддонами.

Механізатор допоможе чудову ергономіку робочого місця. Нова розкішна кабіна з інтелектуальною панеллю управління, 8-дюймовим сенсорним екраном, покращеною оглядовістю, джойстиком розроблена так, щоб оператор менше встав.