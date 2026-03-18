У пакет допомоги для героїчної Харківщини "затесався" один "фронтовик"

Дарувальником транспортного траншу виступив уряд Німеччини. Як йдеться на ФБ-сторінці Харківської ОВА, техніка підсилює парк машин для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Повнопривідну вантажівку, фронтальний навантажувач, дві пасажирські мікроавтобуси, дві бортові та одну тентову вантажівки розподілили між Лозівською, Балаклійською і Шевченківською територіальними громадами та Ізюмською районною військовою адміністрацією.

Транспорт також отримав Департамент цивільного захисту Харківської ОВА для організації мобільних штабів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуаці

Ще не вивітрилася заводська фарба

Усі техніка з нульовим моторесурсом. Тривісний повнопривідний 6х6 Mercedes-Benz Zetros з 428-сильним двигуном нашим читачам добре знайомий по стрічці новин. Втім бортові вантажівки знайомий Citroen Jumper, тентова Iveco також знані.

Про Mercedes-Benz Sprinter 319 CDi також не варто повторюватися, оскільки ці пасажирські мікроавтобуси редакція Авто24 описувала уже не раз.

Техніка прийшла в основному для логістики, половина з неї – має повний привід. Фото: Харківська ОВА

Щоправда, одна суттєва відмінність від класичного "Спринтера" все-таки є - обидві машини з нинішнього траншу мають повний привід 4х4, що дуже важливо в міжсезоння.

"Для прифронтових і постраждалих від обстрілів територій спеціалізований транспорт — це питання не лише логістики, але й безпеки, - зазначив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Фронтовик" працюватиме майже впритул до фронту

Південнокорейський фронтальний навантажувач Develon DL220-7 на коробчастій рамі в транспортних траншах зустрічається мало – рідкісний донат. Його надміцні мости забезпечують гарну вантажність, а додаткова противага ще краще підвищує продуктивність.

В моторній ніші 13-тонної машини стоїть 160-сильний дизельний двигун (736 Нм/1400 об/хв).Він працює разом зі 4-ступеневою (5-ступеневою) автоматичною коробкою передач із перемиканням під навантаженням та автоматичним блокуванням.

Південнокорейський навантажувач Develon DL220-7 має дві фронтальні навіски – ковш та палетні вила. Фото: Харківська ОВА

Його фронтальний ківш має місткість 2,3 куб. м. Втім у комплекті прийшли ще фронтальні вила, що легко встановлюються замість класичної робочої навіски. Ними зручно працювати з піддонами.

Механізатору допоможе чудова ергономіка робочого місця. Нова розкішна кабіна з інтелектуальною панеллю керування, 8-дюймовим сенсорним екраном, покращеною оглядовістю, джойстиком розроблена так, щоб оператор менше втомлювався.

Уся техніка уже поставлена на облік в громадах та вводиться в експлуатацію.