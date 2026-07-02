Тахографы грузовиков будут отображать зарплату водителей

Как сообщает Авто24, в настоящее время информация с тахографов используется прежде всего для контроля режимов труда и отдыха, а также в качестве доказательства фактической деятельности водителей во время командировок.

Для этого в Евросоюзе работает модуль деклараций о командировках в информационной системе IMI, который позволяет контролирующим органам и транспортным компаниям обмениваться необходимыми данными.

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По информации Европейской комиссии, только в течение 2025 года с помощью этого модуля было проведено 1581 проверку.

Автоматический контроль пока откладывается

В то же время создание полностью автоматизированной системы проверки правильности оплаты труда водителей пока остается перспективой будущего.

Главным препятствием являются различия в трудовом законодательстве стран-членов ЕС, из-за чего ввести единый механизм контроля пока невозможно.

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Несмотря на это, в Еврокомиссии считают, что развитие инструментов контроля, основанных на данных тахографов, неизбежно.

Календарные сроки не озвучены

Ожидается, что в будущем они помогут более эффективно защищать права водителей и контролировать соблюдение правил оплаты труда при международных перевозках.