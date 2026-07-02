В перспективі тахографи вантажівок будуть показувати зарплату водіїв

Як розповідає Авто24, наразі інформацію з тахографів застосовують насамперед для контролю режимів праці та відпочинку, а також як доказ фактичної діяльності водіїв під час відряджень.

Для цього в Євросоюзі працює модуль декларацій про відрядження в інформаційній системі IMI, який дозволяє органам контролю і транспортним компаніям обмінюватися необхідними даними.

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За інформацією Європейської комісії, лише протягом 2025 року за допомогою цього модуля було проведено 1581 перевірку.

Автоматичний контроль поки що відкладається

Водночас створення повністю автоматизованої системи перевірки правильності оплати праці водіїв поки що залишається перспективою майбутнього.

Головною перешкодою є відмінності у трудовому законодавстві країн-членів ЄС, через що запровадити єдиний механізм контролю наразі неможливо.

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Попри це, у Єврокомісії вважають, що розвиток інструментів контролю, заснованих на даних тахографів, є неминучим.

Календарні терміни не озвучено

Очікується, що в майбутньому вони допоможуть ефективніше захищати права водіїв та контролювати дотримання правил оплати праці під час міжнародних перевезень.