Какие изменения в польских правилах дорожного движения вступают в силу в марте

Анонсированные еще в прошлом году изменения в правила дорожного движения имеют два разных периода внедрения. Первые положения вступили в силу с 29 января 2026 года. Следующие наберут юридическую силу с 3 марта 2026 года. Об этом пишет Авто24 со ссылкой на ряд польских СМИ и правительственных порталов.

Новая нормативная база ПДД регулирует отношение к водителям за превышение скорости за пределами города на 51 км/ч, позволяет выдачу "прав" на управление транспортными средствами категории В с 17 лет и повышает возраст водителям электросамокатов.

Читайте также Польша вводит водителям другой лимит алкоголя и зеленую наклейку на стекло

В зоне риска – водительское удостоверение

Самое первое изменение касается потери водительских прав за превышение скорости. По новой трактовке законодательной нормы настает новое наказания за превышение скорости – отныне водитель будет лишаться права управления не только за превышение скорости в городе, как было до этого при таких нормативах, но и за пределами населенных пунктов.

Знайте, начиная с 3 марта, превышение скорости минимум на 51 км/ч будет караться лишением прав за нарушение скоростного режима за пределами населенных пунктов.

Читайте также Лишение водительских прав навсегда: Польша готовит радикальные изменения

Исключения будут

Новые правила по изъятию "прав" распространяются не на все дороги. Водители будут терять свои водительские права за превышение скорости более чем на 50 км/ч на двухполосных дорогах с одной проезжей частью.

В этом случае поправка не распространяется, например, на автомагистрали или дороги с двусторонней проезжей частью. Новые правила, несомненно, повлияют на статистику, которая и без того неутешительна.

В 2025 году 24 341 водитель только в городе потерял свои водительские права на три месяца за превышение скорости. В 2026 году это число может быть значительно выше...

Читайте также На польских светофорах установили камеры, следящие за нарушителями

Штрафы в дополнение к "бесправию"

Лишение водительских прав – это болезненное наказание, но не единственное. Водитель за нарушение скоростного режима также получит штраф.

Превышение скорости минимум на 51 км/ч влечет за собой минимальный штраф в размере 1500 злотых (17 917 грн) и не менее 13 штрафных баллов.

Школьникам будут выдавать водительские права категории B

Третьего марта 2026 года Польша начнет выдавать водительские удостоверения для 17-летних. Правда, 17-летнему подростку сначала следует запастись письменным согласием от своих законных опекунов.

Читайте также Зеленая стрелка светофора в Польше означает не то, что в Украине

Без такого документа он не сможет пройти курс вождения и сдать экзамен. После экзамена по вождению в автошколе он будет немного ограничен в своих правах относительно других водителей.

Что предусмотрено:

до 18 лет имеет право управлять транспортными средствами категории B, но только в Польше;

имеет право управлять транспортными средствами категории B, но только в Польше; в течение 6 месяцев или до достижения 18 лет они могут управлять транспортным средством только с опытным водителем.

Кто в сопровождении и что за "права"

Поэтому эта норма означает, что лицо сопровождения достигло не менее 25 лет, имеет водительские права категории B не менее 5 лет, является трезвым и не имеет запрета на управление транспортным средством.

Читайте также Кому можно ездить без "прав" в Польше

Из-за этих ограничений на водительских правах 17-летнего лица также появится новый код. Код 113 будет записан в поле 12.

Возрастное ограничение для электросамокатов

Последним элементом поправки является изменение требований к управлению электросамокатом. Сейчас водителю должно быть не менее 10 лет. Начиная с завтрашнего дня, это возрастное ограничение увеличится. Минимальный возраст будет повышен до 13 лет.

Конечно, это не конец ограничений. До 18 лет водителям электросамокатов нужно будет иметь велосипедное удостоверение или водительские права категории AM, A1, B1 или T. Только после достижения совершеннолетия удостоверения личности будет достаточно для езды.