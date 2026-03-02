Які зміни в польських правилах дорожнього руху набирають чинності у березні

Анонсовані ще торік зміни до правил дорожнього руху мають два різні періоди впровадження. Перші положення набули чинності з 29 січня 2026 року. Наступні наберуть юридичної сили з 3 березня 2026 року. Про це пише Авто24 з посиланням на ряд польских ЗМІ та урядових порталів.

Нова нормативна база ПДР регулює ставлення до водіїв за перевищення швидкості за межами міста на 51 км/год, дозволяє видачу "прав" на управління транспортними засобами категорії В з 17 років та підвищує вік водіям електросамокатів.

У зоні ризику – водійське посвідчення

Найперша зміна стосується втрати водійських прав за перевищення швидкості. За новим трактуванням законодавчої норми настає й нове покарання за перевищення швидкості – відтепер водій позбавлятиметься права управління не лише за перевищення швидкості у місті, як було до цього за таких нормативів, але й за межами населених пунктів.

Починаючи з 3 березня, перевищення швидкості щонайменше на 51 км/год каратиметься позбавленням прав за порушення швидкісного режиму за межами населених пунктів.

Винятки будуть

Нові правила щодо вилучення "прав" поширюються не на всі дороги. Водії втрачатимуть свої водійські права за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год на двосмугових дорогах з однією проїжджою частиною.

В цьому випадку поправка не поширюється, наприклад, на автомагістралі або дороги з двосторонньою проїжджою частиною. Нові правила, безсумнівно, вплинуть на статистику, яка й без того невтішна.

У 2025 році 24 341 водій лише в місті втратив свої водійські права на три місяці за перевищення швидкості. У 2026 році це число може бути значно вищим…

Штрафи на додаток до "безправ'я"

Позбавлення водійських прав – це болісне покарання, але не єдине. Водій за порушення швидкісного режиму також отримає штраф.

Перевищення швидкості щонайменше на 51 км/год тягне за собою мінімальний штраф у розмірі 1500 злотих (17 917 грн) та щонайменше 13 штрафних балів.

Школярам видаватимуть водійські права категорії B

Третього березня 2026 року Польща розпочне видавати водійські посвідчення для 17-річних. Щоправда, 17-річному підлітку спочатку слід запастися письмовою згодою від своїх законних опікунів.

Без такого документа він не зможе пройти курс водіння та скласти іспит. Після іспиту з водіння в автошколі він буде трохи обмежений в своїх правах відносно інших водіїв.

Що передбачено:

до 18 років має право керувати транспортними засобами категорії B, але лише в Польщі;

має право керувати транспортними засобами категорії B, але лише в Польщі; упродовж 6 місяців або до досягнення 18 років вони можуть керувати транспортним засобом лише з досвідченим водієм.

Хто у супроводі та що за "права"

Відтак ця норма означає, що особа супроводу досягла щонайменше 25 років, має водійські права категорії B не менше 5 років, є тверезою та не має заборони на керування транспортним засобом.

Через ці обмеження на водійських правах 17-річної особи також з’явиться новий код. Код 113 буде записаний у полі 12.

Вікове обмеження для електросамокатів

Останнім елементом поправки є зміна вимог до керування електросамокатом. Наразі водієві має бути не менше 10 років. Починаючи з завтрашнього дня, це вікове обмеження збільшиться. Мінімальний вік буде підвищено до 13 років.

Звісно, це не кінець обмежень. До 18 років водіям електросамокатів потрібно буде мати велосипедне посвідчення або водійські права категорії AM, A1, B1 або T. Лише після досягнення повноліття посвідчення особи буде достатньо для їзди.