В Раде рассмотрят пять схем импорта и продажи автомобилей

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам экономической безопасности планирует рассмотреть схемы, которые могут использоваться при импорте и продаже автомобилей в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, заседание станет продолжением обсуждения проблем авторынка, которое состоялось еще в марте.

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Ключевая претензия, которую озвучивает нардеп, касается не только самого рынка, но и реакции государственных органов. Именно поэтому на заседании ВСК, по его словам, должны задавать вопросы представителям госорганов, ответственным за контроль импорта, налогообложение и противодействие теневым схемам.

Схема 1. Импорт авто через физических лиц и сомнительные EUR.1

Одно из проблемных направлений — импорт автомобилей через физических лиц, посредников и сертификаты EUR.1.

Суть схемы, по словам Железняка, заключается в том, что фактически автомобиль завозит и сопровождает бизнес, но документально его оформляют на физическое лицо. В таких операциях могут использоваться сертификаты EUR.1, которые дают право на льготное таможенное оформление при условии подтверждения европейского происхождения товара.

Проблема возникает тогда, когда происхождение автомобиля вызывает сомнения, а сертификат используется лишь как инструмент для уменьшения таможенных платежей. В итоге бюджет может недополучать средства, а добросовестные импортеры оказываются в неравных условиях конкуренции.

Схема 2. Манипуляции с первой продажей и занижением стоимости

Второе направление — манипуляции с первой продажей автомобиля и занижением его стоимости.

Речь идет о ситуациях, когда автомобиль перепродают через физических лиц, доверенности или комиссионные площадки по искусственно заниженным ценам. Формально такая операция может выглядеть как обычная продажа между физическими лицами или как “первая продажа”, но фактически она может быть частью коммерческой деятельности.

Цель таких действий — уменьшить базу налогообложения или показать стоимость сделки ниже реальной рыночной цены автомобиля. Для государства это означает потенциальные потери налоговых поступлений, а для покупателя — риски с документами, происхождением автомобиля и дальнейшим оформлением.

Схема 3. Продажа автомобилей через ФЛП на едином налоге

Отдельно ТСК должна рассмотреть продажу автомобилей через физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

По словам Железняка, отдельные ФЛП могут фактически продавать автомобили на миллиарды гривен, но оставаться на едином налоге. Проблема в том, что объемы такой деятельности могут значительно превышать допустимые для упрощенной системы лимиты.

В таком случае ФЛП используется не как малый бизнес в классическом понимании, а как инструмент минимизации налоговой нагрузки. Это создает неравные условия для официальных дилеров, импортеров и компаний, которые работают с полной налоговой нагрузкой.

Схема 4. Дробление автобизнеса на ФЛП и связанные компании

Еще одна схема касается дробления крупного бизнеса на множество ФЛП и связанных юридических лиц.

По словам нардепа, крупные автобизнесы могут работать под одним брендом, иметь офисы, персонал, рекламу и значительные продажи, но формально быть разделены на десятки отдельных ФЛП или компаний. В отчетности такие структуры могут показывать минимальные доходы, одного работника или даже отсутствие активной деятельности.

Фактически это позволяет бизнесу выглядеть меньше, чем он есть на самом деле, и уменьшать налоговую нагрузку. Для рынка это означает искажение конкуренции: часть игроков работает по общим правилам, а часть — за счет формального дробления деятельности.

Схема 5. Продажа налогового кредита по НДС

Пятое направление — возможное использование налогового кредита по НДС.

По словам Железняка, схема может работать так: автомобили продают за наличные физическим лицам, а сформированный налоговый кредит по НДС используют или продают другим компаниям. Это позволяет таким компаниям уменьшать собственные налоговые обязательства.

Такая схема уже выходит за пределы чисто автомобильного рынка, поскольку может обслуживать другие сектора экономики. Именно поэтому вопрос интересует ВСК не только как проблема импорта авто, но и как потенциальный элемент более широких налоговых злоупотреблений.

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Почему это важно для покупателей

На первый взгляд, такие схемы касаются только бизнеса, таможни и налоговой. Но на практике они влияют и на обычных покупателей.

Во-первых, покупатель может получить автомобиль с непрозрачной историей ввоза или оформления. Во-вторых, в случае проблем с документами, таможенным оформлением или происхождением авто риски могут возникнуть уже после покупки. В-третьих, теневые схемы искажают цены на рынке: официальные и добросовестные продавцы вынуждены конкурировать с теми, кто минимизирует налоги или работает через посредников.

В итоге покупатель часто видит только более низкую цену, но не всегда понимает, какие риски могут стоять за таким предложением.

Главный вопрос — реакция государства

Железняк подчеркивает, что ключевая проблема заключается не только в наличии схем, но и в слабой реакции государства. Именно поэтому на заседании ВСК должны задать вопросы госорганам: кто должен был видеть эти операции, почему они продолжались и какие решения нужны, чтобы перекрыть такие механизмы.

Для авторынка это может иметь практические последствия. После обсуждения в ВСК могут появиться законодательные инициативы, изменения в правилах таможенного оформления, усиление контроля за использованием EUR.1, проверки ФЛП, комиссионных площадок и компаний, которые системно занимаются продажей автомобилей.

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