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В Румынию – в спальном отсеке микроавтобуса: на Буковине раскрыли "пятизвездочный" маршрут

Дополнительную услугу на международном маршруте пассажирских перевозок ввел 44-летний житель Днестровского района. Ему предъявили подозрение в организации незаконной переправки мужчины через государственную границу. За свои услуги перевозчик брал 10 тысяч долларов США.
За 10 тыс. долларов перевозчик предложил уклонившемуся от службы спальное место в автобусе до Румынии

ФОТО: Коллаж Авто24 |

За спальное место в микроавтобусе до Румынии водитель брал дорого, но обещал комфорт

Валентин Ожго
logo16 июля, 07:07
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По информации Черновицкой областной прокуратуры, подозреваемый занимался международными пассажирскими перевозками. Уже не занимается, так как арестован. Он согласился помочь пересечь границу жителю Киевской области, у которого не было законных оснований для выезда из Украины.

В среду, 8 июля, мужчина приехал в Черновцы, передал перевозчику оговоренную сумму и получил инструкции. Чтобы избежать пограничного контроля, водитель велел ему спрятаться в специально оборудованном спальном отсеке над салоном микроавтобуса.

Обнаружен во время проверки

Микроавтобус направился к международному пункту пропуска "Порубне – Сирет". На въезде водитель сообщил пограничникам, что перевозит семерых пассажиров.

Однако это не соответствовало действительности. Во время досмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще одного мужчину, который прятался в спальном отсеке над салоном.

На снимках в светлой одежде пассажир со спального места и куча денег, которые он заплатил водителю (в темной одежде и шортах). Фото: прокуратура Черновицкой области

Что грозит подозреваемому

Перевозчику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 400 тысяч гривен. В случае доказательства вины мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативном сопровождении 31-го пограничного отряда.

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