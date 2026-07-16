В Румынию – в спальном отсеке микроавтобуса: на Буковине раскрыли "пятизвездочный" маршрут

ФОТО: Коллаж Авто24 |
За спальное место в микроавтобусе до Румынии водитель брал дорого, но обещал комфорт
По информации Черновицкой областной прокуратуры, подозреваемый занимался международными пассажирскими перевозками. Уже не занимается, так как арестован. Он согласился помочь пересечь границу жителю Киевской области, у которого не было законных оснований для выезда из Украины.
В среду, 8 июля, мужчина приехал в Черновцы, передал перевозчику оговоренную сумму и получил инструкции. Чтобы избежать пограничного контроля, водитель велел ему спрятаться в специально оборудованном спальном отсеке над салоном микроавтобуса.
Обнаружен во время проверки
Микроавтобус направился к международному пункту пропуска "Порубне – Сирет". На въезде водитель сообщил пограничникам, что перевозит семерых пассажиров.
Однако это не соответствовало действительности. Во время досмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще одного мужчину, который прятался в спальном отсеке над салоном.
На снимках в светлой одежде пассажир со спального места и куча денег, которые он заплатил водителю (в темной одежде и шортах). Фото: прокуратура Черновицкой области
Что грозит подозреваемому
Перевозчику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 400 тысяч гривен. В случае доказательства вины мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.
Досудебное расследование проводят следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативном сопровождении 31-го пограничного отряда.