В Румынию – в спальном отсеке микроавтобуса: на Буковине раскрыли "пятизвездочный" маршрут

По информации Черновицкой областной прокуратуры, подозреваемый занимался международными пассажирскими перевозками. Уже не занимается, так как арестован. Он согласился помочь пересечь границу жителю Киевской области, у которого не было законных оснований для выезда из Украины.

В среду, 8 июля, мужчина приехал в Черновцы, передал перевозчику оговоренную сумму и получил инструкции. Чтобы избежать пограничного контроля, водитель велел ему спрятаться в специально оборудованном спальном отсеке над салоном микроавтобуса.

Обнаружен во время проверки

Микроавтобус направился к международному пункту пропуска "Порубне – Сирет". На въезде водитель сообщил пограничникам, что перевозит семерых пассажиров.

Однако это не соответствовало действительности. Во время досмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще одного мужчину, который прятался в спальном отсеке над салоном.

На снимках в светлой одежде пассажир со спального места и куча денег, которые он заплатил водителю (в темной одежде и шортах). Фото: прокуратура Черновицкой области

Что грозит подозреваемому

Перевозчику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 400 тысяч гривен. В случае доказательства вины мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативном сопровождении 31-го пограничного отряда.