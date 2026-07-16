До Румунії – у спальнику мікроавтобуса: на Буковині викрили "п'ятизірковий" маршрут

За інформацією Чернівецької обласної прокуратури, підозрюваний займався міжнародними пасажирськими перевезеннями. Вже не займається, бо арештований. Він погодився допомогти перетнути кордон жителю Київської області, котрий не мав законних підстав для виїзду з України.

У середу, 8 липня чоловік приїхав до Чернівців, передав перевізнику обумовлену суму та отримав інструкції. Щоб уникнути прикордонного контролю, водій наказав йому сховатися у спеціально обладнаному спальнику над салоном мікроавтобуса.

Виявили під час перевірки

Мікроавтобус вирушив до міжнародного пункту пропуску "Порубне – Сірет". На в'їзді водій повідомив прикордонникам, що перевозить сімох пасажирів.

Однак це не відповідало дійсності. Під час огляду транспортного засобу прикордонники знайшли ще одного чоловіка, який ховався у спальнику над салоном.

На знімках у світлому одязі пасажир зі спального місця та купа грошей, які він заплатив водієві (у темному і шортах). Фото: прокуратура Чернівецької області

Що загрожує підозрюваному

Перевізнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 400 тисяч гривень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу 31 прикордонного загону.