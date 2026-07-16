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До Румунії – у спальнику мікроавтобуса: на Буковині викрили "п'ятизірковий" маршрут

Додаткову послугу на міжнародному маршруті пасажирських перевезень запровадив 44-річний житель Дністровського району. Йому оголосили підозру в організації незаконного переправлення чоловіка через державний кордон. За свої послуги перевізник брав 10 тисяч доларів США.
За 10 тис. доларів перевізник запропонував ухилянту спальне місце в автобусі до Румунії

ФОТО: Колаж Авто24 |

За спальне місце в мікроавтобусі до Румунії водій брав дорого, але обіцяв комфорт

Валентин Ожго
logo16 липня, 07:07
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За інформацією Чернівецької обласної прокуратури, підозрюваний займався міжнародними пасажирськими перевезеннями. Вже не займається, бо арештований. Він погодився допомогти перетнути кордон жителю Київської області, котрий не мав законних підстав для виїзду з України.

У середу, 8 липня чоловік приїхав до Чернівців, передав перевізнику обумовлену суму та отримав інструкції. Щоб уникнути прикордонного контролю, водій наказав йому сховатися у спеціально обладнаному спальнику над салоном мікроавтобуса.

Виявили під час перевірки

Мікроавтобус вирушив до міжнародного пункту пропуску "Порубне – Сірет". На в'їзді водій повідомив прикордонникам, що перевозить сімох пасажирів.

Однак це не відповідало дійсності. Під час огляду транспортного засобу прикордонники знайшли ще одного чоловіка, який ховався у спальнику над салоном.

На знімках у світлому одязі пасажир зі спального місця та купа грошей, які він заплатив водієві (у темному і шортах). Фото: прокуратура Чернівецької області

Що загрожує підозрюваному

Перевізнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 400 тисяч гривень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу 31 прикордонного загону.

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