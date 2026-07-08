В сервисных центрах МВД ввели новую процедуру идентификации кандидатов в водители

В сервисных центрах МВД меняется порядок сдачи теоретических и практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Соответствующие нововведения предусмотрены приказом МВД №515.

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Отныне, если в Едином государственном реестре МВД отсутствует оцифрованное изображение лица кандидата в водители, администратор сервисного центра МВД перед началом теоретического или практического экзамена проведет фотографирование. После этого цифровое изображение вместе с персональными данными будет внесено в реестр.

Как поясняют в Главном сервисном центре МВД, это должно обеспечить надлежащую идентификацию личности при получении административных услуг и сделать процедуру сдачи экзаменов более прозрачной.

Камера будет автоматически проверять личность во время теоретического экзамена

Еще одно нововведение касается контроля во время сдачи теоретического экзамена. Технические средства, встроенные в монитор автоматизированного рабочего места, будут периодически фотографировать кандидата.

Полученные изображения будут автоматически сравниваться с оцифрованным изображением лица, хранящимся в Едином государственном реестре МВД.

В МВД отмечают, что такая система призвана подтвердить личность кандидата и минимизировать риски постороннего вмешательства или нарушения установленной процедуры сдачи экзаменов.

Отдельно обращаться в сервисный центр не нужно

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают, что кандидатам в водители не нужно заранее обращаться в сервисный центр только для внесения цифрового изображения лица в реестр.

Если соответствующая информация отсутствует в Едином государственном реестре МВД, фотографирование проведут непосредственно перед началом теоретического или практического экзамена.