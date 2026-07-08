У сервісних центрах МВС запровадили нову процедуру ідентифікації кандидатів у водії

У сервісних центрах МВС змінюється порядок складання теоретичних та практичних іспитів для отримання посвідчення водія. Відповідні нововведення передбачені наказом МВС №515.

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Відтепер, якщо в Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя кандидата у водії, адміністратор сервісного центру МВС перед початком теоретичного або практичного іспиту проведе фотографування. Після цього цифрове зображення разом із персональними даними буде внесене до реєстру.

Як пояснюють у Головному сервісному центрі МВС, це має забезпечити належну ідентифікацію особи під час отримання адміністративних послуг та зробити процедуру складання іспитів більш прозорою.

Камера автоматично перевірятиме особу під час теоретичного іспиту

Ще одне нововведення стосується контролю під час складання теоретичного іспиту. Технічні засоби, вбудовані в монітор автоматизованого робочого місця, періодично фотографуватимуть кандидата.

Отримані зображення автоматично порівнюватимуться з відцифрованим образом обличчя, який зберігається в Єдиному державному реєстрі МВС.

У МВС зазначають, що така система покликана підтвердити особу кандидата та мінімізувати ризики стороннього втручання або порушення встановленої процедури складання іспитів.

Окремо звертатися до сервісного центру не потрібно

У Головному сервісному центрі МВС наголошують, що кандидатам у водії не потрібно заздалегідь звертатися до сервісного центру лише для внесення цифрового образу обличчя до реєстру.

Якщо відповідна інформація відсутня в Єдиному державному реєстрі МВС, фотографування проведуть безпосередньо перед початком теоретичного або практичного іспиту.