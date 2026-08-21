В Украине готовят ужесточение ответственности для систематических нарушителей ПДД

Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Алексей Белошицкий в прямом эфире телемарафона сообщил, что уровень наказания для лица будет зависеть от того, насколько оно превысило ограничение.

Это означает, что при превышении скорости на 20, 40, 60 и 80 км/ч будет установлен разный уровень ответственности.

Причины реформирования штрафов и возможные санкции

По данным правоохранителей, превышение скорости остается главной причиной аварий с тяжелыми последствиями на украинских автодорогах.

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Алексей Белошицкий отметил: "Сейчас самая распространенная причина ДТП с пострадавшими и погибшими– это превышение скорости. Это более 42% всех ДТП с потерпевшими и погибшими. Однако у нас за превышение скорости более чем на 20 км/ч сейчас штраф 340 гривен".

Кроме того, если нарушение зафиксировано камеры автофиксации в автоматическом режиме, а штраф уплачен в первые 10 дней, сумма составляет всего 170 гривен. В полиции подчеркивают, что для систематических нарушителей "не действует стандартная ответственность".

В случае рассмотрения и принятия законопроекта могут быть введены штрафные баллы – распространенная система, применяемая в передовых странах.

"Это могут быть и другие вещи, но для систематических нарушителей должна быть надлежащая ответственность, вплоть до лишения права или временного приостановления права управления транспортными средствами", – подчеркнул Белошицкий.

Вместе с тем с 20 августа на автомобильных дорогах заработали 50 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД, а их общее количество теперь составляет 342 единицы.