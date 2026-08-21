В Україні готують посилення відповідальності для систематичних порушників ПДР

Начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції Олексій Білошицький у прямому ефірі телемарафону повідомив, що рівень покарання для особи залежатиме від того, наскільки вона перевищила обмеження.

Це означає, що за перевищення швидкості на 20, 40, 60 та 80 км/год буде встановлено різний рівень відповідальності.

Причини реформування штрафів та можливі санкції

За даними правоохоронців, перевищення швидкості залишається головною причиною аварій із тяжкими наслідками на українських автошляхах.

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Олексій Білошицький зазначив: "Наразі найрозповсюдженіша причина ДТП з потерпілими і загиблими – це перевищення швидкості. Це понад 42% всіх ДТП з потерпілими і загиблими. Проте у нас за перевищення швидкості на понад 20 км/год зараз штраф 340 гривень".

Крім того, якщо порушення зафіксовано камери автофіксації в автоматичному режимі, а штраф сплачено в перші 10 днів, сума становить лише 170 гривень. У поліції наголошують, що для систематичних порушників "не діє стандартна відповідальність".

У разі розгляду та ухвалення законопроєкту можуть бути запроваджені штрафні бали – поширена система, яка застосовується у передових країнах.

"Це можуть бути й інші речі, але для систематичних порушників має бути належна відповідальність, аж до позбавлення права керування або тимчасового зупинення права керування транспортними засобами", – підкреслив Білошицький.

Разом із тим з 20 серпня на автомобільних дорогах запрацювали 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР, а їхня загальна кількість відтепер становить 342 одиниці.