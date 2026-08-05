В Украине официально начались продажи нового семейного кроссовера Renault Symbioz

По словам Renault, кроссовер ориентирован на семейные путешествия и ежедневные городские поездки, предлагая сочетание современного дизайна, практичности и повышенного комфорта в салоне.

Технологическое оснащение и системы безопасности

Интерьер Renault Symbioz получил мультимедийную систему OpenR link с 10,4-дюймовым экраном и поддержкой беспроводной связи Android Auto и Apple CarPlay. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрена "плавающая" центральная консоль с местом для беспроводной зарядки смартфонов, электропривод двери багажника с функцией "свободные руки", а также панорамная крыша Solarbay с возможностью автоматического затемнения.

Автомобиль оснащен комплексом систем помощи водителю, который включает в себя до 10 активных ассистентов безопасности, в частности, камеру заднего вида для удобной парковки, системы контроля слепых зон, предупреждения о препятствиях при открытии двери и выходе из автомобиля и функцию автоматического переключения дальнего света фар.

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Силовые установки, комплектации и цены

На украинском рынке новый Renault Symbioz предлагается в двух комплектациях – Evolution и Techno. Покупателям доступны две силовые установки по выбору:

1.3 mild hybrid (140 л.с.): "мягкий" гибрид с автоматической коробкой EDC с двойным сцеплением. Стартовая стоимость составляет от 1 076 900 гривен;

"мягкий" гибрид с автоматической коробкой EDC с двойным сцеплением. Стартовая стоимость составляет от 1 076 900 гривен; 1.8 Full Hybrid E-Tech (160 л.с.): классический гибрид с автоматической многорежимной трансмиссией. Цена начинается от 1 256 900 гривен.

Специальные финансовые и лизинговые программы

Для покупателей нового кроссовера подготовлены специальные условия приобретения. По фирменной кредитной программе Renault Бонус предусмотрена выгода в размере 100 000 грн, фиксированная ставка в гривне на весь срок финансирования до 5 лет, первый взнос от 20% и отсутствие ежемесячных комиссий.

Кроме того, для юридических лиц, микро, малого и среднего бизнеса действует партнерская программа лизинга, предусматривающая кэшбек в размере 10% от суммы финансирования при оформлении гибридных версий Renault Symbioz на срок от 24 до 60 месяцев.