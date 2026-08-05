В Україні офіційно розпочалися продажі нового сімейного кросовера Renault Symbioz

За словами Renault, кросовер орієнтований на сімейні подорожі та щоденні міські поїздки, пропонуючи поєднання сучасного дизайну, практичності та підвищеного рівня комфорту в салоні.

Технологічне оснащення та системи безпеки

Інтер'єр Renault Symbioz отримав мультимедійну систему OpenR link із 10,4-дюймовим екраном та підтримкою бездротового підключення Android Auto й Apple CarPlay. Для зручності водія та пасажирів передбачені "плаваюча" центральна консоль з місцем для бездротової зарядки смартфонів, електропривод дверей багажника з функцією "вільні руки", а також панорамний дах Solarbay із можливістю автоматичного затемнення.

Автомобіль оснащено комплексом систем допомоги водієві, який загалом включає до 10 активних асистентів безпеки, зокрема, камеру заднього огляду для зручного паркування, системи контролю сліпих зон, попередження про перешкоди під час відчинення дверей та виходу з автомобіля й функцію автоматичного перемикання дальнього світла фар.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Силові установки, комплектації та ціни

На українському ринку новий Renault Symbioz пропонується у двох комплектаціях – Evolution та Techno. Покупцям доступні дві силові установки на вибір:

1.3 mild hybrid (140 к.с.): "м'який" гібрид із автоматичною коробкою передач EDC з подвійним зчепленням. Стартова вартість становить від 1 076 900 гривень;

"м'який" гібрид із автоматичною коробкою передач EDC з подвійним зчепленням. Стартова вартість становить від 1 076 900 гривень; 1.8 full hybrid E-Tech (160 к.с.): класичний гібрид із автоматичною багаторежимною трансмісією. Ціна починається від 1 256 900 гривень.

Спеціальні фінансові та лізингові програми

Для покупців нового кросовера підготовлено спеціальні умови придбання. За фірмовою кредитною програмою "Renault Бонус" передбачена вигода у розмірі 100 000 грн, фіксована ставка у гривні на весь термін фінансування до 5 років, перший внесок від 20% та відсутність щомісячних комісій.

Окрім цього, для юридичних осіб, мікро, малого та середнього бізнесу діє партнерська програма лізингу, що передбачає кешбек у розмірі 10% від суми фінансування при оформленні гібридних версій Renault Symbioz на термін від 24 до 60 місяців.