Тест-драйв Renault Symbioz: гібрид, який в Україну приїде лише з пробігом

В Україні офіційно Renault Symbioz не продається, тож якщо ця модель і з’явиться на дорогах України, то найімовірніше, вже як вживаний автомобіль, пригнаний з Європи.

Що таке Renault Symbioz

Renault Symbioz — це компактний сімейний кросовер, за розмірами між Captur та Austral. За класифікацією він є типовим C-SUV, але за відчуттями не намагається бути великим автомобілем. Його довжина — трохи понад 4,4 метра, тому він не губиться на трасі, але й не створює проблем у вузьких вулицях французьких міст.

У Ніцці це одразу відчувається. Місто не дуже любить великі машини: тісні вулиці, щільний трафік, скутери, туристи, підземні паркінги й постійні кругові розв’язки. Symbioz у таких умовах не нервує водія. Він легко читається по габаритах, має високу посадку й достатню оглядовість.

Салон: простір важливіший за ефекти

Усередині Symbioz дуже схожий на сучасні Renault. Перед водієм цифрова панель приладів, по центру — вертикальний екран мультимедіа OpenR Link. Інтерфейс зрозумілий, реакції швидкі, логіка меню не змушує довго шукати базові функції.

Окремо варто згадати онлайн-сервіси. В автомобілі є вбудована SIM-карта, тож навігація працює онлайн без потреби роздавати інтернет зі смартфона. Це особливо зручно в незнайомій країні: маршрут будується з урахуванням трафіку, підказки оновлюються в реальному часі, а водій не залежить від того, чи підключений телефон.

Ще одна приємна деталь — навігацію можна вивести не лише на центральний екран, а й на цифрову панель приладів. На маршруті Ніцца — Монако та на звивистих дорогах Лазурного берега це справді допомагає. Не потрібно постійно переводити погляд праворуч на мультимедіа: основні підказки, повороти й напрямок руху видно прямо перед очима.

Задній диван можна рухати вперед-назад, змінюючи баланс між простором для пасажирів і багажником. Тобто коли позаду сидять дорослі пасажири, диван можна відсунути назад. Потрібно завантажити валізи, сумки або дитячий візок – сунемо вперед. У максимальній конфігурації багажник має понад 600 літрів об’єму, і це вже на рівні більших машин.

Як їде гібрид

Наш тестовий Renault Symbioz був з гібридною силовою установкою E-Tech full hybrid 160. Це не плагін-гібрид, тому заряджати його від розетки не потрібно. Батарея заряджається під час руху та рекуперації, а електромотор допомагає бензиновому двигуну там, де це найефективніше.

У місті це працює дуже добре. Symbioz часто рушає на електротязі, м’яко підкочується у трафіку й не дратує зайвим шумом. Старт плавний, реакція на педаль газу спокійна, без різких ривків – саме те, що потрібно у щільному міському русі.

На магістралі Ніцца — Монако автомобіль поводиться інакше. Тут бензиновий двигун працює частіше, а гібридна система вже не може так багато часу їхати лише на електриці. Але Symbioz не здається слабким. Він упевнено тримає швидкість, нормально прискорюється для обгонів і не створює відчуття, що силовій установці важко.

Так, якщо різко натиснути на газ, двигун стає голоснішим. Це типова особливість багатьох гібридів. Але якщо їхати плавно, Symbioz відповідає тим самим: тишею, економністю й передбачуваністю.

Реальна витрата — 5,7 л/100 км

За підсумками нашого маршруту середня витрата пального склала 5,7 л/100 км. І це не на рівній дорозі в ідеальних умовах. Маршрут був змішаним і доволі показовим.

Спочатку був міський рух у Ніцці. Там гібрид часто використовував електротягу під час стартів, повільного руху та коротких прискорень. Саме в місті така система має найбільший сенс, бо рекуперація постійно повертає частину енергії в батарею.

Потім була магістраль Ніцца — Монако. На швидкісній дорозі витрата, звісно, зростає, бо електрична частина вже не відіграє такої великої ролі. Але навіть там Symbioz залишався економним, якщо не вимагати від нього спортивної динаміки.

Найцікавіша частина маршруту — гірські дороги Лазурного берега. Постійні підйоми, спуски, повороти, гальмування й нові прискорення швидко показують, наскільки добре налаштована гібридна система. На підйомах електромотор допомагає бензиновому двигуну. На спусках рекуперація повертає енергію. У результаті автомобіль не здається млявим, а витрата не виходить за межі розумного.

Тому 5,7 л/100 км — дуже хороший реальний результат. Особливо з урахуванням маршруту: місто, магістраль і серпантини. Для України це означає, що в режимі Київ – передмістя, Львів – Карпати або Одеса – траса – місто такий автомобіль може бути справді економним без потреби шукати зарядну станцію.

Підвіска для комфорту, а не для спорту

Renault Symbioz можна назвати драйверським кросовером. На гірських дорогах Лазурного берега він тримається впевнено, але не провокує атакувати кожен поворот. Кермо легке, реакції зрозумілі, крени є, але вони не заважають спокійному темпу.

Підвіска налаштована передусім на комфорт. Вона добре відпрацьовує дрібні нерівності й не робить автомобіль жорстким заради уявної спортивності. На французьких дорогах це виглядає дуже природно. Для українських умов така м’якість теж може бути перевагою, хоча все залежатиме від коліс, шин і стану конкретного автомобіля.

На серпантинах Symbioz не перетворюється на гарячий хетчбек. Але він не розвалюється в поворотах і не змушує скидати швидкість більше, ніж потрібно. Це сімейний кросовер, який їде саме так, як від нього очікуєш: спокійно, безпечно й передбачувано.

Чому це не заміна Duster

Для України важливо не сплутати Symbioz із Duster. Обидва мають емблему Renault, обидва виглядають як кросовери, але філософія в них різна.

Duster — це простота, витривалість і зрозуміла пристосованість до складних доріг. Symbioz — це комфорт, економічність, гібридна технологія та європейська практичність. Він більше для асфальту, міста, траси й сімейних поїздок. На ґрунтовці він не загрузне через високий кліренс, але це не його головна територія.

Саме тому потенційний покупець в Україні має чесно зрозуміти, що йому потрібно. Якщо важлива максимальна простота й дорожній запас міцності, Duster буде логічнішим. Якщо потрібен економний, сучасний і комфортний гібрид з Європи, тоді Symbioz виглядає цікавіше.

Скільки він коштує у Франції

Renault Symbioz у Франції коштує від 29 900 євро за базову версію Evolution Eco-G 120, тоді як гібридна лінійка E-Tech full hybrid 160 стартує орієнтовно з 34 400 євро. Про це свідчать дані французького сайту Renault та актуальних французьких каталогів цін на модель.

Renault також активно просуває модель у форматі довгострокової оренди. Для Франції це типова історія: значна частина таких автомобілів потім повертається на вторинний ринок після кількох років експлуатації. Саме звідти Symbioz з часом може приїхати в Україну.

Тобто новим для українського покупця він навряд чи буде цікавим. А от у віці трьох-чотирьох років, після французького чи бельгійського лізингу, Symbioz може стати доволі привабливою пропозицією.

Перспективи Renault Symbioz для України

Потенційні покупці Renault Symbioz в Україні – це ті, хто хоче сучасний європейський кросовер, але не дизель. Хочуть економічність, але не готові переходити на електромобіль. Хочуть комфорт і технології, але не обов’язково преміум.

Symbioz конкурує з вживаними Toyota C-HR, Kia Niro, Hyundai Kona Hybrid, Renault Austral і частково з європейськими версіями Captur. Його перевага — простора задня частина, великий багажник і дуже помірна реальна витрата пального.

Але є й ризики. Оскільки модель офіційно не продається в Україні, з кузовними деталями, окремими елементами салону чи специфічними компонентами гібридної системи можуть бути складнощі. Тому при купівлі такого авто з Європи особливо важливо перевіряти історію обслуговування, стан батареї, роботу гібридної системи та наявність пошкоджень після ДТП.