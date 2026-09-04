В Украине предлагают отменить ограничения на вождение для должников по алиментам

В Украине предлагают на период действия“ военного положения” не ограничивать право управления транспортными средствами для людей, имеющих задолженность по уплате алиментов. Соответствующую петицию подали в кабинет министров. sud.ua.

Речь идет о петиции №41/010835-26эп, автор которой предлагает временно приостановить применение такой меры до завершения“ военного положения” .

Предусматривающие действующие правила

Сейчас согласно статье 71 закона“ Об исполнительном производстве” государственный исполнитель может вынести постановление о временном ограничении должника в праве управления транспортными средствами до полного погашения задолженности по алиментам.

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Если человек, в отношении которого установлено такое ограничение, продолжает водить автомобиль, это может иметь последствия по части 3 статьи 126 КУоАП.

Почему предлагают изменить правила

Автор петиции отмечает, что во время военного положения причинами возникновения задолженности могут быть мобилизация, вынужденное перемещение, потеря работы, уничтожение жилья или предприятия, болезнь и другие обстоятельства.

По мнению инициатора, запрет на управление автомобилем в таких случаях может, наоборот, усложнять погашение долга. В частности, человек может упустить возможность работать водителем, использовать автомобиль в работе или заниматься волонтерской деятельностью и доставкой гуманитарной помощи.

Что предлагают

В петиции правительство просят инициировать изменения в статью 71 закона“ Об исполнительном производстве” или принять отдельное решение, позволяющее временно не применять ограничения права управления к должникам по алиментам.

Также предлагается рассмотреть альтернативные способы воздействия на должников, которые не будут препятствовать их трудовой деятельности и мобильности.

В то же время речь идет только о предложение, изложенную в петиции. Действующие правила по возможности временного ограничения права управления для должников по алиментам остаются без изменений.