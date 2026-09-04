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В Украине предлагают отменить ограничения на вождение для должников по алиментам

Пока предложение находится на стадии петиции, но приведенные аргументы звучат вполне громко. Причинами возникновения задолженности могут быть мобилизация, вынужденное перемещение, потеря работы, уничтожение жилья или другие обстоятельства, связанные с военными действиями.
Предлагают отменить ограничения на вождение для должников

отменить ограничения на вождение для должников

Евгений Гудущан
logo4 сентября, 14:20
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В Украине предлагают на период действия“ военного положения” не ограничивать право управления транспортными средствами для людей, имеющих задолженность по уплате алиментов. Соответствующую петицию подали в кабинет министров. sud.ua.

Речь идет о петиции №41/010835-26эп, автор которой предлагает временно приостановить применение такой меры до завершения“ военного положения” .

Предусматривающие действующие правила

Сейчас согласно статье 71 закона“ Об исполнительном производстве” государственный исполнитель может вынести постановление о временном ограничении должника в праве управления транспортными средствами до полного погашения задолженности по алиментам.

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Если человек, в отношении которого установлено такое ограничение, продолжает водить автомобиль, это может иметь последствия по части 3 статьи 126 КУоАП.

Почему предлагают изменить правила

Автор петиции отмечает, что во время военного положения причинами возникновения задолженности могут быть мобилизация, вынужденное перемещение, потеря работы, уничтожение жилья или предприятия, болезнь и другие обстоятельства.

По мнению инициатора, запрет на управление автомобилем в таких случаях может, наоборот, усложнять погашение долга. В частности, человек может упустить возможность работать водителем, использовать автомобиль в работе или заниматься волонтерской деятельностью и доставкой гуманитарной помощи.

Что предлагают

В петиции правительство просят инициировать изменения в статью 71 закона“ Об исполнительном производстве” или принять отдельное решение, позволяющее временно не применять ограничения права управления к должникам по алиментам.

Также предлагается рассмотреть альтернативные способы воздействия на должников, которые не будут препятствовать их трудовой деятельности и мобильности.

В то же время речь идет только о предложение, изложенную в петиции. Действующие правила по возможности временного ограничения права управления для должников по алиментам остаются без изменений.

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