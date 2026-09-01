Как и для чего менять пожизненные "права" на временные

Украинцы, имеющие водительское удостоверение, выданные до 2013 года, могут столкнуться с проблемой во время его онлайн-обмена. Данные о таких документах могут отсутствовать в современных электронных реестрах, поэтому удостоверение не отображается в Кабинете водителя и приложении Дія.

В Главном сервисном центре МВД объяснили, что перед онлайн-обменом в таком случае необходимо уточнить и обновить данные удостоверения.

Как обновить данные старого удостоверения

Для этого владельцу документа следует обратиться в региональный сервисный центр МВД той области, где было выдано удостоверение. Сделать это можно дистанционно – отправив письмо на имя руководителя соответствующего регионального сервисного центра.

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К заявлению необходимо добавить копии:

водительского удостоверения с обеих сторон;

паспорта гражданина Украины;

документа о регистрации места жительства;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

Заявление можно отправить по почте или в электронной форме.

В случае бумажного обращения заявитель должен собственноручно подписать письмо и заверить копии документов надписью“ Согласно оригиналу” , отметив подпись, инициалы, фамилию и дату.

Для электронного обращения требуется квалифицированная электронная подпись. Копии документов добавляются в виде фотокопий с разрешением не менее 200 dpi.

Что происходит после обращения

Администраторы сервисного центра проверяют полученные данные по архивным материалам и вносят информацию об удостоверении в Единый государственный реестр МВД.

После этого документ должен появиться в Кабинете водителя и приложении Дія. При этом старые удостоверения могут отображаться в Кабинете водителя без фотографии, поскольку в реестре сервисных центров МВД нет фото водителей, которым выдали документы до 2013 года.

Отправлять фотографию отдельно не нужно. В Дія фото может загружаться из Единого государственного демографического реестра.

После этого можно заказывать новые права

Когда старое удостоверение появится в электронных сервисах, водитель может подать заявку на его обмен через Кабинет водителя или Дія. А может не подавать и оставить пожизненное удостоверение, которое будет видно в современных реестрах.

Готовое удостоверение можно получить:

в почтовом отделении;

доставкой по указанному адресу;

непосредственно в сервисном центре МВД.

В то же время, в ГСЦ МВД предупреждают: обновление данных не гарантирует, что удостоверение удастся обменять онлайн.

Если в реестрах недостаточно информации или данные не совпадают, например из-за изменения персональных данных или места регистрации, онлайн-заявку могут отклонить. В таком случае водителю придется лично обратиться в сервисный центр МВД. Это сделать непросто, поскольку во время воздушных тревог три четверти сервисных центров МВД не работают.

Таким образом, владельцам старых водительских удостоверений сначала нужно добиться внесения данных документа в современный реестр. После этого можно подавать заявку на его дистанционный обмен.