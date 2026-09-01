Як і для чого міняти довічні "права" на тимчасові

Українці, які мають водійське посвідчення, видане до 2013 року, можуть зіткнутися з проблемою під час його онлайн-обміну. Дані про такі документи можуть бути відсутні в сучасних електронних реєстрах, через що посвідчення не відображається в Кабінеті водія та застосунку Дія.

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що перед онлайн-обміном у такому випадку необхідно уточнити та оновити дані посвідчення.

Як оновити дані старого посвідчення

Для цього власнику документа потрібно звернутися до регіонального сервісного центру МВС тієї області, де було видано посвідчення. Зробити це можна дистанційно — надіславши лист на ім’я керівника відповідного регіонального сервісного центру.

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До заяви необхідно додати копії:

водійського посвідчення з обох сторін;

паспорта громадянина України;

документа про реєстрацію місця проживання;

реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Заяву можна надіслати поштою або в електронній формі.

У разі паперового звернення заявник має власноруч підписати лист та засвідчити копії документів написом “Згідно з оригіналом”, зазначивши підпис, ініціали, прізвище та дату.

Для електронного звернення потрібен кваліфікований електронний підпис. Копії документів додаються у вигляді фотокопій із роздільною здатністю не менше 200 dpi.

Що відбувається після звернення

Адміністратори сервісного центру перевіряють отримані дані за архівними матеріалами та вносять інформацію про посвідчення до Єдиного державного реєстру МВС.

Після цього документ має з’явитися в Кабінеті водія та застосунку Дія. При цьому старі посвідчення можуть відображатися в Кабінеті водія без фотографії, оскільки в реєстрі сервісних центрів МВС немає фото водіїв, яким документи видали до 2013 року.

Надсилати фотографію окремо не потрібно. У Дії фото може завантажуватися з Єдиного державного демографічного реєстру.

Після цього можна замовляти нові права

Коли старе посвідчення з’явиться в електронних сервісах, водій може подати заявку на його обмін через Кабінет водія або Дію. А може не подавати і залишити довічне посвідчення яке буде видно у сучасних реєстрах.

Готове посвідчення можна отримати:

у поштовому відділенні;

доставкою на вказану адресу;

безпосередньо в сервісному центрі МВС.

Водночас в ГСЦ МВС попереджають: оновлення даних не гарантує, що посвідчення вдасться обміняти онлайн.

Якщо в реєстрах недостатньо інформації або дані не збігаються, наприклад через зміну персональних даних чи місця реєстрації, онлайн-заявку можуть відхилити. У такому випадку водієві доведеться особисто звернутися до сервісного центру МВС. Це зробити непросто, оскільки під час повітряних тривог три чверті сервісних центрів МВС не працюють.

Таким чином, власникам старих водійських посвідчень спочатку потрібно домогтися внесення даних документа до сучасного реєстру. Після цього можливо подавати заявку на його дистанційний обмін.