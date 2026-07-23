Купили "права" в інтернеті: в сервісних центрах МВС пояснили, чим це загрожує

Документи, придбані через інтернет, не потрапляють до державних реєстрів, не відображаються у застосунку Дія чи Кабінеті водія, а їх використання може призвести до кримінальної відповідальності. Про це попереджають у сервісних центрах МВС.

Підроблені посвідчення водія в Україні стають досить поширеним явищем, адже чесно отримати посвідчення водія дуже складно. Понад 80% кандидатів провалюють водійські іспити.

Фахівці сервісних центрів МВС регулярно отримують звернення від громадян, які просять внести до державного реєстру або оновити посвідчення водія, придбані онлайн. Такі документи не відображаються в електронних сервісах, через що власники звертаються по допомогу.

Як виявляють підроблені посвідчення

Під час перевірки адміністратори сервісних центрів МВС звіряють інформацію з державними реєстрами. Найчастіше з'ясовується, що серія та номер посвідчення належать іншій особі, інформація про видачу документа конкретному водієві відсутня або зазначений підрозділ МВС взагалі не видавав такого посвідчення.

У разі виявлення ознак підробки всі матеріали передаються до поліції для подальшої перевірки.

Чому не варто публікувати посвідчення водія в соцмережах

Головний сервісний центр МВС разом із Кіберполіцією також закликають водіїв не викладати фотографії посвідчень водія у відкритий доступ.

Шахраї можуть використати персональні дані для виготовлення підроблених документів або інших незаконних дій. Якщо все ж хочеться поділитися отриманням першого посвідчення, варто приховати або розмити ПІБ, серію, номер документа та дату його видачі.

Як перевірити посвідчення водія

Перевірити чинність українського посвідчення можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС. Для цього достатньо ввести серію та номер документа. Сервіс покаже дату видачі, відкриті категорії та статус посвідчення.

У МВС нагадують, що довічні посвідчення водія, видані до 2013 року, можуть бути відсутні в сучасних електронних реєстрах. Через це вони не відображаються в Кабінеті водія та застосунку Дія. Щоб цифровий документ став доступним онлайн, необхідно обміняти своє довічне посвідчення на тимчасове у будь-якому сервісному центрі МВС.

Отримати посвідчення водія офіційно

Офіційно у сервісних центрах МВС запевняють, що законний спосіб отримання посвідчення водія лише один. Для цього необхідно пройти медичний огляд, скласти теоретичний іспит, завершити навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти практичний іспит.

Лише після виконання всіх цих вимог посвідчення видається особисто власнику, а інформація про нього вноситься до державних реєстрів і стає доступною в електронних сервісах.

Тому пропозиції в інтернеті отримати водійські права без навчання, іспитів чи особистої присутності є шахрайськими, попереджають у ГСЦ МВС.