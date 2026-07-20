За скільки можна окупити водійські права, працюючи в таксі

За інформацією сервісів МВС та даними сервісу OnTaxi, отримання посвідчення водія у 2026 році потребує інвестицій від близько 28 тисяч гривень, а за активної роботи в таксі ці витрати можна повернути приблизно за півтора місяця.

З чого складається вартість посвідчення

Перший етап — вивчення теорії. Її можна освоїти самостійно або пройти навчання в акредитованій автошколі. Після цього необхідно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, який коштує 250 гривень.

Далі майбутній водій проходить практичну підготовку. Мінімальна програма передбачає 40 годин водіння, після яких потрібно скласти внутрішній іспит автошколи, а потім практичний іспит у сервісному центрі МВС. Його вартість становить 420 гривень.

Після успішного складання обох іспитів оформлюється посвідчення водія. За виготовлення документа необхідно сплатити 650 гривень, включно з вартістю бланка та адміністративної послуги.

Навчання може коштувати майже втричі дорожче залежно від міста

Найбільшу частку витрат становить саме навчання в автошколі.

У Харкові повний курс із теорією та 40 годинами практики коштує близько 27–28 тисяч гривень.

У Києві аналогічне навчання обійдеться вже приблизно у 45 тисяч гривень, тоді як у Вінниці його можна пройти приблизно за 15,5 тисячі гривень. У Дніпрі повний курс також перевищує 40 тисяч гривень.

Якщо скласти іспит із першого разу не вдасться, кожна повторна спроба оплачується окремо. Фото Авто24

Окрім цього, варто врахувати можливі додаткові витрати. Також доведеться пройти медичний огляд і, за потреби, придбати навчальні матеріали.

Скільки можна заробити в таксі

За даними сервісу OnTaxi, рівень доходу водія безпосередньо залежить від часу, який він готовий приділяти роботі.

За 4-6 годин на день можна розраховувати приблизно на 20-25 тисяч гривень на місяць.

Повна зайнятість (близько восьми годин на день із вихідними) дозволяє заробляти 30-40 тисяч гривень.

За максимальної активності окремі водії отримують понад 50 тисяч гривень щомісяця. У компанії також наводять приклади, коли водії у Харкові заробляли понад 120 тисяч гривень за місяць, однак такі результати залежать від кількості виконаних замовлень, класу автомобіля, досвіду, участі в бонусних програмах та інших чинників.

Коли інвестиція почне приносити прибуток

Якщо взяти для прикладу Харків, де навчання коштує 27 тисяч гривень, а також додати державні платежі за іспити та видачу посвідчення, загальна сума становить приблизно 28 320 гривень.

За умови, що водій працюватиме у режимі підробітку й отримуватиме близько 20 тисяч гривень на місяць, вкладені кошти можна повернути приблизно за півтора місяця.

Втім, існує важливий нюанс. Більшість сервісів райд-хейлінгу не співпрацюють із водіями, які щойно отримали посвідчення. Як правило, необхідно мати певний досвід керування автомобілем, адже це безпосередньо впливає на безпеку пасажирів.

Посвідчення водія — це інвестиція

За даними МВС, лише від початку 2026 року сервісні центри видали близько 300 тисяч водійських посвідчень.

Для багатьох українців це не лише крок до особистої мобільності, а й можливість отримати нову професію або джерело додаткового доходу. Навіть якщо не планувати працювати водієм постійно, посвідчення категорії B сьогодні дедалі частіше розглядають як довгострокову інвестицію, яка може окупитися значно швидше, ніж здається на перший погляд.