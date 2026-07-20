За сколько можно окупить водительские права, работая в такси

По информации сервисов МВД и данным сервиса OnTaxi, получение водительского удостоверения в 2026 году потребует вложений в размере около 28 тысяч гривен, а при активной работе в такси эти расходы можно окупить примерно за полтора месяца.

Из чего складывается стоимость водительского удостоверения

Первый этап – изучение теории. Ее можно освоить самостоятельно или пройти обучение в аккредитованной автошколе. После этого необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, который стоит 250 гривен.

Далее будущий водитель проходит практическую подготовку. Минимальная программа предусматривает 40 часов вождения, после которых нужно сдать внутренний экзамен в автошколе, а затем практический экзамен в сервисном центре МВД. Его стоимость составляет 420 гривен.

После успешной сдачи обоих экзаменов оформляется водительское удостоверение. За изготовление документа необходимо уплатить 650 гривен, включая стоимость бланка и административной услуги.

Обучение может стоить почти втрое дороже в зависимости от города

Наибольшую долю расходов составляет именно обучение в автошколе.

В Харькове полный курс с теорией и 40 часами практики стоит около 27–28 тысяч гривен.

В Киеве аналогичное обучение обойдется уже примерно в 45 тысяч гривен, тогда как в Виннице его можно пройти примерно за 15,5 тысячи гривен. В Днепре полный курс также превышает 40 тысяч гривен.

Если сдать экзамен с первого раза не удастся, каждая повторная попытка оплачивается отдельно. Фото Авто24

Кроме того, стоит учесть возможные дополнительные расходы. Также придется пройти медицинский осмотр и, при необходимости, приобрести учебные материалы.

Сколько можно заработать в такси

По данным сервиса OnTaxi, уровень дохода водителя напрямую зависит от времени, которое он готов уделять работе.

Работая по 4–6 часов в день, можно рассчитывать примерно на 20–25 тысяч гривен в месяц.

Полная занятость (около восьми часов в день с выходными) позволяет зарабатывать 30–40 тысяч гривен.

При максимальной активности отдельные водители получают более 50 тысяч гривен ежемесячно. В компании также приводят примеры, когда водители в Харькове зарабатывали более 120 тысяч гривен в месяц, однако такие результаты зависят от количества выполненных заказов, класса автомобиля, опыта, участия в бонусных программах и других факторов.

Когда инвестиция начнет приносить прибыль

Если взять для примера Харьков, где обучение стоит 27 тысяч гривен, а также добавить государственные сборы за экзамены и выдачу удостоверения, общая сумма составит примерно 28 320 гривен.

При условии, что водитель будет работать в режиме подработки и зарабатывать около 20 тысяч гривен в месяц, вложенные средства можно окупить примерно за полтора месяца.

Впрочем, есть важный нюанс. Большинство сервисов райд-хейлинга не сотрудничают с водителями, которые только что получили водительские права. Как правило, необходимо иметь определенный опыт вождения автомобиля, ведь это напрямую влияет на безопасность пассажиров.

Водительское удостоверение – это инвестиция

По данным МВД, только с начала 2026 года сервисные центры выдали около 300 тысяч водительских удостоверений.

Для многих украинцев это не только шаг к личной мобильности, но и возможность получить новую профессию или источник дополнительного дохода. Даже если не планировать работать водителем постоянно, водительские права категории B сегодня все чаще рассматривают как долгосрочную инвестицию, которая может окупиться значительно быстрее, чем кажется на первый взгляд.