Фальшиві "права" намагались внести в Дію: отримали кримінальну справу

У сервісних центрах МВС у Львові та Херсоні виявили документи з ознаками підробки. В одному випадку йшлося про медичну довідку, в іншому — про посвідчення водія. Обидва факти передали до поліції для подальшої перевірки.

Медична довідка

У Львові громадянка звернулася до сервісного центру МВС для складання теоретичного іспиту на право керування транспортними засобами. Під час перевірки документів адміністратор помітив, що надана медична довідка має ознаки підробки. Про інцидент одразу повідомили правоохоронців, які встановлюватимуть усі обставини.

Фальшиві права у Дії

Ще один випадок зафіксували у Херсоні. До сервісного центру МВС надійшло електронне звернення від місцевої жительки щодо внесення посвідчення водія до застосунку Дія та Кабінету водія.

Під час перевірки адміністратор встановив, що серія та номер посвідчення належать документу, який був виданий іншій особі. Крім того, не збігалися дані про підрозділ, який нібито видав посвідчення. Матеріали також передали до поліції для проведення перевірки.

Документи постійно перевіряють

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, що під час надання адміністративних послуг фахівці обов'язково перевіряють усі подані документи. Саме завдяки таким перевіркам вдається виявляти випадки використання документів із ознаками підробки.

У відомстві також підкреслюють, що використання фальшивих документів є порушенням законодавства та може призвести до кримінальної відповідальності. У разі виявлення ознак підробки адміністратори сервісних центрів МВС діють відповідно до встановленої процедури та повідомляють правоохоронні органи.