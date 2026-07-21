Поддельные "права" попытались внести в Дію: в ответ получили уголовное дело

В сервисных центрах МВД во Львове и Херсоне обнаружили документы с признаками подделки. В одном случае речь шла о медицинской справке, в другом – о водительском удостоверении. Оба факта передали в полицию для дальнейшей проверки.

Медицинская справка

Во Львове гражданка обратилась в сервисный центр МВД для сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами. Во время проверки документов администратор заметил, что представленная медицинская справка имеет признаки подделки. Об инциденте сразу сообщили правоохранителям, которые установят все обстоятельства.

Поддельные права в Дії

Еще один случай зафиксировали в Херсоне. В сервисный центр МВД поступило электронное обращение от местной жительницы о внесении водительского удостоверения в приложение Дія и Кабинет водителя.

В ходе проверки администратор установил, что серия и номер удостоверения принадлежат документу, выданному другому лицу. Кроме того, не совпадали данные о подразделении, якобы выдавшем удостоверение. Материалы также передали в полицию для проведения проверки.

Документы постоянно проверяют

В Главном сервисном центре МВД напоминают, что при оказании административных услуг специалисты обязательно проверяют все представленные документы. Именно благодаря таким проверкам удается выявлять случаи использования документов с признаками подделки.

В ведомстве также подчеркивают, что использование поддельных документов является нарушением законодательства и может повлечь за собой уголовную ответственность. В случае выявления признаков подделки администраторы сервисных центров МВД действуют в соответствии с установленной процедурой и уведомляют правоохранительные органы.