В Україні пропонують скасувати обмеження на водіння для боржників з аліментів

В Україні пропонують на період дії “воєнного стану” не обмежувати право керування транспортними засобами для людей, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Відповідну петицію подали до кабінету міністрів, пише sud.ua.

Йдеться про петицію №41/010835-26еп, автор якої пропонує тимчасово призупинити застосування такого заходу до завершення “воєнного стану”.

Що передбачають чинні правила

Зараз відповідно до статті 71 закону “Про виконавче провадження” державний виконавець може винести постанову про тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами — до повного погашення заборгованості з аліментів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо людина, щодо якої встановлено таке обмеження, продовжує керувати автомобілем, це може мати наслідки за частиною 3 статті 126 КУпАП.

Чому пропонують змінити правила

Автор петиції зазначає, що під час воєнного стану причинами виникнення заборгованості можуть бути мобілізація, вимушене переміщення, втрата роботи, знищення житла або підприємства, хвороба та інші обставини.

На думку ініціатора, заборона керувати автомобілем у таких випадках може, навпаки, ускладнювати погашення боргу. Зокрема, людина може втратити можливість працювати водієм, використовувати автомобіль у роботі або займатися волонтерською діяльністю та доставкою гуманітарної допомоги.

Що пропонують

У петиції уряд просять ініціювати зміни до статті 71 закону “Про виконавче провадження” або ухвалити окреме рішення, яке дозволило б тимчасово не застосовувати обмеження права керування до боржників з аліментів.

Також пропонується розглянути альтернативні способи впливу на боржників, які не перешкоджатимуть їхній трудовій діяльності та мобільності.

Водночас наразі йдеться лише про пропозицію, викладену в петиції. Чинні правила щодо можливості тимчасового обмеження права керування для боржників з аліментів залишаються без змін.