26 ноября состоялась официальная презентация Renault Boreal в Украине в рамках открытия нового дилерского центра Renault "Фаворит авто Киев". Продажи новинки стартуют 27 ноября, а ее начальная цена, по информации Рено Украина, составляет от 1 231 900 грн.

Что предлагает Renault Boreal

Новинка относится к сегменту C-SUV. Как Auto24 уже рассказывал во время мировой премьеры Renault Boreal, модель создавали, прежде всего, для международных рынков за пределами ЕС.

Длина автомобиля составляет 4556 мм, а объем багажника.– 615 литров. Кроссовер ориентирован на семейных покупателей, которым нужен больший салон и более богатая оснастка, чем у Duster.

В зависимости от комплектации Boreal предлагает передние сиденья с электрорегулировкой, памятью и массажем, панорамную крышу с люком, атмосферную подсветку на 48 цветов и охлаждаемый отсек в центральной консоли.

Мультимедийная система OpenR Link имеет 10,1-дюймовый экран, поддержку подключения смартфонов и аудиосистему Arkamys с шестью динамиками. Система Multi-Sense позволяет выбрать один из пяти режимов движения.

Пока бензин, впоследствии гибрид и полный привод

На украинском рынке Renault Boreal будет предложен в трех комплектациях: Evolution, Techno и Iconic. Все они оснащаются бензиновым турбодвигателем 1.3 TCe мощностью 150 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой EDC с двойным сцеплением. Привод передний.

Во время украинской презентации стало известно, что в 2028 году ожидается расширение гаммы силовых установок: появится гибрид и полный привод.

Стартовая цена– от 1 231 900 грн за версию Evolution при условии покупки в кредит по программе“ Рено Бонус” . При полной оплате автомобиль на 100 тысяч дороже.

Таким образом, Renault реализует ранее анонсированный план выхода двух новых семейных кроссоверов в Украине. Причем именно Boreal теперь претендует на роль флагмана среди кроссоверов Renault на нашем рынке.