26 листопада відбулася офіційна презентація Renault Boreal в Україні в рамках відкриття нового дилерського центру Renault "Фаворит авто Київ". Продажі новинки стартують 27 листопада, а її початкова ціна, за інформацією Рено Україна, становить від 1 231 900 грн.

Що пропонує Renault Boreal

Новинка належить до сегмента C-SUV. Як Auto24 вже розповідав під час світової прем'єри Renault Boreal, модель створювали насамперед для міжнародних ринків за межами ЄС.

Довжина автомобіля становить 4556 мм, а об'єм багажника – 615 літрів. Кросовер орієнтований на сімейних покупців, яким потрібні більший салон та багатше оснащення, ніж у Duster.

Залежно від комплектації Boreal пропонує передні сидіння з електрорегулюванням, пам'яттю та масажем, панорамний дах із люком, атмосферне підсвічування на 48 кольорів та охолоджуваний відсік у центральній консолі.

Мультимедійна система OpenR Link має 10,1-дюймовий екран, підтримку підключення смартфонів та аудіосистему Arkamys із шістьма динаміками. Система Multi-Sense дозволяє вибирати один із п'яти режимів руху.

Поки бензин, згодом гібрид і повний привод

На українському ринку Renault Boreal запропонують у трьох комплектаціях: Evolution, Techno та Iconic. Усі вони оснащуються бензиновим турбодвигуном 1.3 TCe потужністю 150 к.с. та шестиступінчастою роботизованою коробкою EDC із подвійним зчепленням. Привод передній.

Під час української презентації стало відомо, що у 2028 році очікується розширення гами силових установок: мають з'явитися гібрид та повний привод.

Стартова ціна – від 1 231 900 грн за версію Evolution при умові купівлі в кредит за програмою “Рено Бонус”. При повній оплаті автомобіль на 100 тисяч дорожчий.

Таким чином, Renault реалізує раніше анонсований план виходу двох нових сімейних кросоверів в Україні. Причому саме Boreal тепер претендує на роль флагмана серед кросоверів Renault на нашому ринку.