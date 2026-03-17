В Украине упал спрос на авто из Китая

BYD Sea Lion 06
В феврале 2026 года украинцы приобрели 466 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром. В годовом измерении спрос просел сразу на 48%, что свидетельствует о заметном охлаждении интереса к китайским авто.
Структура продаж
Из общего количества:
- новые авто - 386 единиц (падение на 44%)
- подержанные - 80 единиц (падение на 62%)
Несмотря на общий спад, произошло важное изменение в структуре рынка. Если год назад доминировали электромобили, то теперь их доля существенно уменьшилась:
- электромобили - 38% (против 83% в прошлом году)
- бензиновые авто - 29%
- гибриды - 28%
- дизель - 5%
Это означает, что украинцы начали диверсифицировать выбор и чаще рассматривать альтернативы электротяге - в частности гибриды и классические ДВС.
Самые популярные новые авто из Китая
Среди новых моделей лидируют:
- BYD Sea Lion 06 - 21 авто
- MG ZS - 19 авто
- Chery Tiggo 4 - 18 авто
- Jetour X50 - 17 авто
- BYD Qin - 16 авто
В списке преобладают кроссоверы и электрифицированные модели, что соответствует глобальному тренду.
Самые популярные подержанные авто
Сегмент подержанных авто выглядит более разнообразным:
- Buick Envision - 13 авто
- Volvo S90 - 7 авто
- Audi Q4 e-tron - 7 авто
- BYD Song L - 6 авто
- BYD Song Plus - 5 авто
Здесь уже больше премиальных или полупремиальных моделей, что часто ввозятся как выгодная альтернатива европейским аналогам.
Что это означает для рынка
Февральские данные показывают сразу несколько важных тенденций:
- спрос на китайские авто в Украине резко сократился
- электромобили утратили доминирующую позицию
- растет интерес к гибридам как компромиссному варианту
- покупатели стали более осторожными и прагматичными
На фоне общего падения продаж электромобилей в Украине эти цифры выглядят логично: рынок входит в фазу пересмотра ожиданий, а покупатели - в фазу более взвешенных решений.