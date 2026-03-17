В Украине упал спрос на авто из Китая

Значительное повышение налогов на ввоз электромобилей изменило рынок. Спрос на электрички снизился, а с ним - и популярность авто из Китая.
BYD Sea Lion 06

Евгений Гудущан
17 марта, 16:22



В феврале 2026 года украинцы приобрели 466 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром. В годовом измерении спрос просел сразу на 48%, что свидетельствует о заметном охлаждении интереса к китайским авто.

Структура продаж

Из общего количества:

  • новые авто - 386 единиц (падение на 44%)
  • подержанные - 80 единиц (падение на 62%)

Несмотря на общий спад, произошло важное изменение в структуре рынка. Если год назад доминировали электромобили, то теперь их доля существенно уменьшилась:

  • электромобили - 38% (против 83% в прошлом году)
  • бензиновые авто - 29%
  • гибриды - 28%
  • дизель - 5%

Это означает, что украинцы начали диверсифицировать выбор и чаще рассматривать альтернативы электротяге - в частности гибриды и классические ДВС.

Самые популярные новые авто из Китая

Среди новых моделей лидируют:

  • BYD Sea Lion 06 - 21 авто
  • MG ZS - 19 авто
  • Chery Tiggo 4 - 18 авто
  • Jetour X50 - 17 авто
  • BYD Qin - 16 авто

В списке преобладают кроссоверы и электрифицированные модели, что соответствует глобальному тренду.

Самые популярные подержанные авто

Сегмент подержанных авто выглядит более разнообразным:

  • Buick Envision - 13 авто
  • Volvo S90 - 7 авто
  • Audi Q4 e-tron - 7 авто
  • BYD Song L - 6 авто
  • BYD Song Plus - 5 авто

Здесь уже больше премиальных или полупремиальных моделей, что часто ввозятся как выгодная альтернатива европейским аналогам.

Что это означает для рынка

Февральские данные показывают сразу несколько важных тенденций:

  • спрос на китайские авто в Украине резко сократился
  • электромобили утратили доминирующую позицию
  • растет интерес к гибридам как компромиссному варианту
  • покупатели стали более осторожными и прагматичными

На фоне общего падения продаж электромобилей в Украине эти цифры выглядят логично: рынок входит в фазу пересмотра ожиданий, а покупатели - в фазу более взвешенных решений.

