В Украине упал спрос на авто из Китая

В феврале 2026 года украинцы приобрели 466 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром. В годовом измерении спрос просел сразу на 48%, что свидетельствует о заметном охлаждении интереса к китайским авто.

Структура продаж

Из общего количества:

новые авто - 386 единиц (падение на 44%)

подержанные - 80 единиц (падение на 62%)

Несмотря на общий спад, произошло важное изменение в структуре рынка. Если год назад доминировали электромобили, то теперь их доля существенно уменьшилась:

электромобили - 38% (против 83% в прошлом году)

бензиновые авто - 29%

гибриды - 28%

дизель - 5%

Это означает, что украинцы начали диверсифицировать выбор и чаще рассматривать альтернативы электротяге - в частности гибриды и классические ДВС.

Самые популярные новые авто из Китая

Среди новых моделей лидируют:

BYD Sea Lion 06 - 21 авто

MG ZS - 19 авто

Chery Tiggo 4 - 18 авто

Jetour X50 - 17 авто

BYD Qin - 16 авто

В списке преобладают кроссоверы и электрифицированные модели, что соответствует глобальному тренду.

Самые популярные подержанные авто

Сегмент подержанных авто выглядит более разнообразным:

Buick Envision - 13 авто

Volvo S90 - 7 авто

Audi Q4 e-tron - 7 авто

BYD Song L - 6 авто

BYD Song Plus - 5 авто

Здесь уже больше премиальных или полупремиальных моделей, что часто ввозятся как выгодная альтернатива европейским аналогам.

Что это означает для рынка

Февральские данные показывают сразу несколько важных тенденций:

спрос на китайские авто в Украине резко сократился

электромобили утратили доминирующую позицию

растет интерес к гибридам как компромиссному варианту

покупатели стали более осторожными и прагматичными

На фоне общего падения продаж электромобилей в Украине эти цифры выглядят логично: рынок входит в фазу пересмотра ожиданий, а покупатели - в фазу более взвешенных решений.