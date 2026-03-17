В Україні впав попит на авто з Китаю

BYD Sea Lion 06
У лютому 2026 року українці придбали 466 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Про це повідомляє Укравтопром. У річному вимірі попит просів одразу на 48%, що свідчить про помітне охолодження інтересу до китайських авто.
Структура продажів
Із загальної кількості:
- нові авто — 386 одиниць (падіння на 44%)
- вживані — 80 одиниць (падіння на 62%)
Попри загальний спад, відбулася важлива зміна у структурі ринку. Якщо рік тому домінували електромобілі, то тепер їхня частка суттєво зменшилась:
- електромобілі — 38% (проти 83% торік)
- бензинові авто — 29%
- гібриди — 28%
- дизель — 5%
Це означає, що українці почали диверсифікувати вибір і частіше розглядати альтернативи електротязі — зокрема гібриди та класичні ДВЗ.
Найпопулярніші нові авто з Китаю
Серед нових моделей лідирують:
- BYD Sea Lion 06 — 21 авто
- MG ZS — 19 авто
- Chery Tiggo 4 — 18 авто
- Jetour X50 — 17 авто
- BYD Qin — 16 авто
У списку переважають кросовери та електрифіковані моделі, що відповідає глобальному тренду.
Найпопулярніші вживані авто
Сегмент уживаних авто виглядає більш різноманітним:
- Buick Envision — 13 авто
- Volvo S90 — 7 авто
- Audi Q4 e-tron — 7 авто
- BYD Song L — 6 авто
- BYD Song Plus — 5 авто
Тут вже більше преміальних або напівпреміальних моделей, що часто ввозяться як вигідна альтернатива європейським аналогам.
Що це означає для ринку
Лютневі дані показують одразу кілька важливих тенденцій:
- попит на китайські авто в Україні різко скоротився
- електромобілі втратили домінуючу позицію
- зростає інтерес до гібридів як компромісного варіанту
- покупці стали обережнішими та більш прагматичними
На фоні загального падіння продажів електромобілів в Україн ці цифри виглядають логічно: ринок входить у фазу перегляду очікувань, а покупці — у фазу більш зважених рішень.