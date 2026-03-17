В Україні впав попит на авто з Китаю

У лютому 2026 року українці придбали 466 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Про це повідомляє Укравтопром. У річному вимірі попит просів одразу на 48%, що свідчить про помітне охолодження інтересу до китайських авто.

Читайте також: Китайський гігант BYD розглядає можливість участі у Формулі-1

Структура продажів

Із загальної кількості:

нові авто — 386 одиниць (падіння на 44%)

вживані — 80 одиниць (падіння на 62%)

Попри загальний спад, відбулася важлива зміна у структурі ринку. Якщо рік тому домінували електромобілі, то тепер їхня частка суттєво зменшилась:

електромобілі — 38% (проти 83% торік)

бензинові авто — 29%

гібриди — 28%

дизель — 5%

Це означає, що українці почали диверсифікувати вибір і частіше розглядати альтернативи електротязі — зокрема гібриди та класичні ДВЗ.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

Серед нових моделей лідирують:

BYD Sea Lion 06 — 21 авто

MG ZS — 19 авто

Chery Tiggo 4 — 18 авто

Jetour X50 — 17 авто

BYD Qin — 16 авто

У списку переважають кросовери та електрифіковані моделі, що відповідає глобальному тренду.

Найпопулярніші вживані авто

Сегмент уживаних авто виглядає більш різноманітним:

Buick Envision — 13 авто

Volvo S90 — 7 авто

Audi Q4 e-tron — 7 авто

BYD Song L — 6 авто

BYD Song Plus — 5 авто

Тут вже більше преміальних або напівпреміальних моделей, що часто ввозяться як вигідна альтернатива європейським аналогам.

Що це означає для ринку

Лютневі дані показують одразу кілька важливих тенденцій:

попит на китайські авто в Україні різко скоротився

електромобілі втратили домінуючу позицію

зростає інтерес до гібридів як компромісного варіанту

покупці стали обережнішими та більш прагматичними

На фоні загального падіння продажів електромобілів в Україн ці цифри виглядають логічно: ринок входить у фазу перегляду очікувань, а покупці — у фазу більш зважених рішень.