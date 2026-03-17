Укр
Ру

В Україні впав попит на авто з Китаю

Значне підвищення податків на ввезення електромобілів змінило ринок. Попит на електрички знизився а з ним і популярність авто з Китаю.
ФОТО: BYD|

BYD Sea Lion 06

Євген Гудущан
17 березня, 16:22
logo0
logo0 хв

У лютому 2026 року українці придбали 466 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Про це повідомляє Укравтопром. У річному вимірі попит просів одразу на 48%, що свідчить про помітне охолодження інтересу до китайських авто.

Структура продажів

Із загальної кількості:

  • нові авто — 386 одиниць (падіння на 44%)
  • вживані — 80 одиниць (падіння на 62%)

Попри загальний спад, відбулася важлива зміна у структурі ринку. Якщо рік тому домінували електромобілі, то тепер їхня частка суттєво зменшилась:

  • електромобілі — 38% (проти 83% торік)
  • бензинові авто — 29%
  • гібриди — 28%
  • дизель — 5%

Це означає, що українці почали диверсифікувати вибір і частіше розглядати альтернативи електротязі — зокрема гібриди та класичні ДВЗ.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

Серед нових моделей лідирують:

  • BYD Sea Lion 06 — 21 авто
  • MG ZS — 19 авто
  • Chery Tiggo 4 — 18 авто
  • Jetour X50 — 17 авто
  • BYD Qin — 16 авто

У списку переважають кросовери та електрифіковані моделі, що відповідає глобальному тренду.

Найпопулярніші вживані авто

Сегмент уживаних авто виглядає більш різноманітним:

  • Buick Envision — 13 авто
  • Volvo S90 — 7 авто
  • Audi Q4 e-tron — 7 авто
  • BYD Song L — 6 авто
  • BYD Song Plus — 5 авто

Тут вже більше преміальних або напівпреміальних моделей, що часто ввозяться як вигідна альтернатива європейським аналогам.

Що це означає для ринку

Лютневі дані показують одразу кілька важливих тенденцій:

  • попит на китайські авто в Україні різко скоротився
  • електромобілі втратили домінуючу позицію
  • зростає інтерес до гібридів як компромісного варіанту
  • покупці стали обережнішими та більш прагматичними

На фоні загального падіння продажів електромобілів в Україн ці цифри виглядають логічно: ринок входить у фазу перегляду очікувань, а покупці — у фазу більш зважених рішень.

#Електромобіль #Автобізнес #Китай #Реєстрація авто #Новини