Китайський гігант електромобілів BYD розглядає можливість участі у Формулі-1

За даними джерел у галузі, компанія розглядає можливість участі у різних видах автоспорту, включно з Формула-1 та FIA World Endurance Championship. Якщо ці плани реалізуються, BYD може стати першим великим китайським автовиробником у сучасній історії F1, повідомляє Bloomberg.

Формула-1 переживає нову хвилю інтересу виробників

Останніми роками інтерес великих автомобільних брендів до Формули-1 суттєво зріс. У сезоні найближчих років до чемпіонату вже приєднуються або розширюють свою присутність кілька відомих виробників. Зокрема, Ford повернувся до Формули-1 завдяки партнерству з командою Red Bull Racing.

Компанія Audi запустила власну заводську програму після придбання команди Sauber F1 Team. Також у чемпіонаті з’явилася General Motors зі спортивним брендом Cadillac, а Toyota через підрозділ Toyota Gazoo Racing співпрацює з командою Haas F1 Team.

Електрифікація Формули-1 приваблює виробників електромобілів

Однією з причин інтересу BYD до Формули-1 називають технологічні зміни у силових установках болідів. Сучасні двигуни чемпіонату базуються на 1,6-літрових турбогібридних агрегатах, у яких значну роль відіграють електричні системи. У майбутніх регламентах очікується ще більша частка електричної енергії у силових установках, що робить цей вид спорту особливо цікавим для компаній, які активно розвивають електромобілі. Саме тому участь у Формулі-1 може стати для BYD не лише спортивним проєктом, а й платформою для демонстрації технологій та глобального маркетингу.

Купівля існуючої команди – найреальніший сценарій

Створення нової команди у F1 – складний і тривалий процес. Останній приклад показав, що навіть великим гравцям потрібні роки, щоб отримати місце на стартовій решітці. Тому експерти вважають, що найпростішим шляхом для BYD може бути придбання вже існуючої команди. Саме так у чемпіонат увійшла компанія Audi, яка купила 100% команди Sauber F1 Team. Вартість цієї угоди, за оцінками, становила близько 600 мільйонів євро, і подібний сценарій цілком можливий і для китайського виробника.

Деякі команди можуть шукати інвесторів

Потенційними варіантами для інвестицій називають кілька команд чемпіонату. Серед них – Alpine F1 Team, яка раніше повідомляла про пошук додаткових партнерів та інвесторів. Втім, участь у Формулі-1 вимагає колосальних витрат. За оцінками експертів, річний бюджет конкурентної команди може перевищувати 500 мільйонів доларів.

У FIA відкриті до появи китайського виробника

Президент Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Мохаммед Бен Сулайєм раніше заявляв, що підтримує розширення географії виробників у чемпіонаті. За його словами, після активної участі американських брендів наступним логічним кроком може стати прихід китайського автовиробника до Формули-1. Якщо BYD справді вирішить приєднатися до чемпіонату, це стане важливим кроком для компанії у просуванні на світових ринках і ще більше підкреслить глобальний статус “Королеви австопорту”.