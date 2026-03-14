Китайский гигант электромобилей BYD рассматривает возможность участия в Формуле-1

По данным источников в отрасли, компания рассматривает возможность участия в различных видах автоспорта, включая Формула-1 и FIA World Endurance Championship. Если эти планы реализуются, BYD может стать первым крупным китайским автопроизводителем в современной истории F1, сообщает Bloomberg.

Читайте также: Джордж Рассел выигрывает Гран-при Австралии: новая эра Формулы-1 началась

Формула-1 переживает новую волну интереса производителей

В последние годы интерес крупных автомобильных брендов к Формуле-1 существенно вырос. В сезоне ближайших лет к чемпионату уже присоединяются или расширяют свое присутствие несколько известных производителей. В частности, Ford вернулся в Формулу-1 благодаря партнерству с командой Red Bull Racing.

Компания Audi запустила собственную заводскую программу после приобретения команды Sauber F1 Team. Также в чемпионате появилась General Motors со спортивным брендом Cadillac, а Toyota через подразделение Toyota Gazoo Racing сотрудничает с командой Haas F1 Team.

Электрификация Формулы-1 привлекает производителей электромобилей

Одной из причин интереса BYD к Формуле-1 называют технологические изменения в силовых установках болидов. Современные двигатели чемпионата базируются на 1,6-литровых турбогибридных агрегатах, в которых значительную роль играют электрические системы. В будущих регламентах ожидается еще большая доля электрической энергии в силовых установках, что делает этот вид спорта особенно интересным для компаний, которые активно развивают электромобили. Именно поэтому участие в Формуле-1 может стать для BYD не только спортивным проектом, но и платформой для демонстрации технологий и глобального маркетинга.

Покупка существующей команды – самый реальный сценарий

Создание новой команды в F1 – сложный и длительный процесс. Последний пример показал, что даже крупным игрокам нужны годы, чтобы получить место на стартовой решетке. Поэтому эксперты считают, что самым простым путем для BYD может быть приобретение уже существующей команды. Именно так в чемпионат вошла компания Audi, которая купила 100% команды Sauber F1 Team. Стоимость этой сделки, по оценкам, составила около 600 миллионов евро, и подобный сценарий вполне возможен и для китайского производителя.

Некоторые команды могут искать инвесторов

Потенциальными вариантами для инвестиций называют несколько команд чемпионата. Среди них – Alpine F1 Team, которая ранее сообщала о поиске дополнительных партнеров и инвесторов. Впрочем, участие в Формуле-1 требует колоссальных затрат. По оценкам экспертов, годовой бюджет конкурентной команды может превышать 500 миллионов долларов.

Также интересно: В Украине может появиться официальный дистрибьютор BYD

В FIA открыты к появлению китайского производителя

Президент Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Мохаммед Бен Сулайем ранее заявлял, что поддерживает расширение географии производителей в чемпионате. По его словам, после активного участия американских брендов следующим логичным шагом может стать приход китайского автопроизводителя в Формулу-1. Если BYD действительно решит присоединиться к чемпионату, это станет важным шагом для компании в продвижении на мировых рынках и еще больше подчеркнет глобальный статус “Королевы австопорта”.